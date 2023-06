Pronostic Arminia Bielefeld Wehen : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Bundesliga 2

Wehen finit le travail face à Bielefeld

L’Arminia Bielefeld évoluait il y a encore peu de temps dans l’élite du foot allemand. Avec un budget limité, die Arminien avait réussi à se maintenir lors de leur 1ère année avant de couler lors de la saison 2021/22. Descendu en Bundesliga 2, l’Arminia a connu un nouveau calvaire cette saison pour se retrouver en 16e position, celle de barragiste. Lors des dernières journées, le club de Bielefeld a eu l’opportunité de se sauver mais n’est pas parvenu à décrocher la victoire face à Paderborn ou Magdebourg. Contraint de disputer les playoffs, l’Arminia a été balayé lors du match aller (4-0) et se retrouve à avoir un pied et demi en 3e division. Lors de cette rencontre, les protégés d’Uwe Koschinat sont passés au travers défensivement. Dominateur dans le jeu, l’Arminia s’était montré trop fébrile dans les zones de vérité pour espérer mieux.

En face, Wehen est bien parti pour retrouver la Bundesliga 2 et espère y faire meilleure figure que lors de son dernier passage. En effet, promu lors de la saison 2019/20, le club de Wiesbaden avait vécu un calvaire encaissant notamment 65 buts. Cette saison, le SV Wehen a montré un bien meilleur visage en D3 et fut tout proche d’accrocher la montée directe car le club a fini l’exercice avec le même nombre de points qu’Osnabrück (3e). Néanmoins, la formation dirigée par Markus Kauczinski a donc parfaitement abordé son playoff aller pour décrocher une large victoire (4-0) qui lui ouvre les portes de la montée. Lors de cette seconde manche, Wehen devrait se contenter de gérer pour placer quelques contres. Au regard du résultat de l’aller, l’Arminia n’a plus le moindre espoir et devrait voir Wehen accrocher au moins un nul sur sa pelouse.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

