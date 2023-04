Un réfugié ukrainien devient champion d’Allemagne U17

Un parcours déjà flamboyant.

Arrivé il y a un an outre-Rhin pour fuir l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le jeune Artem Zaloha (15 ans) connaît depuis une ascension footballistique fulgurante, commencée au VfL Theesen, club de sixième division, où celui qui évolue au poste de gardien de but se fait rapidement une place de titulaire, tout ça sans parler ni l’allemand, ni l’anglais. « Il ne disait pas un mot, […] mais arrêtait tous les ballons », raconte son premier entraîneur Paul Neu sur son compte Twitter. Surclassé en U17, Artem, qui portait les couleurs du FK Dnipro avant de devoir fuir son pays, se fait remarquer par le cador local, l’Arminia Bielefeld, qu’il rejoint en début d’année.

Là-bas, le gardien obtient immédiatement une place de titulaire dans les cages chez les moins de 17 ans et dispute même la finale du championnat face au VfL Wolfsburg. N’ayant à s’interposer qu’une seule fois, il participe grandement à la victoire de son équipe (2-0) et au premier titre de l’Arminia dans cette catégorie. Un grand moment pour le club, mais aussi bien évidemment pour Zaloha qui portera le drapeau de sa nation sur ses épaules au moment de fêter ce triomphe.

15-letni bramkarz Artem Zaloha uciekł rok temu z Ukrainy do Niemiec. Bez znajomości angielskiego czy niemieckiego trafił do juniorów VfL Theesen. Błyskawicznie został ich pierwszym bramkarzem. W zimie przeszedł do juniorów Arminii Bielefeld. Wczoraj został mistrzem Niemiec U17. pic.twitter.com/63nrihdKTn

— Maciej Iwanow (@Maciej_Iwanow) April 17, 2023