Un gardien de D3 anglaise blessé par un palet de hockey

Great night at the ice hockey .. Won’t be going there again ? ? — Lee Burge (@LeeBurge01) 30 septembre 2018

Le hockey peut être un sport dangereux pour les spectateurs.Lee Burge, le gardien de Coventry City (D3 anglaise), ne va pas dire le contraire. Le joueur de 25 ans s'est rendu à la patinoire dimanche pour assister à la rencontre de hockey sur glace entre Coventry Blaze et les Sheffield Steelers. Et son club de foot va probablement lui interdire d'y remettre les pieds puisqu'il est sorti des tribunes blessé après avoir reçu un palet en pleine gueule.» , a tweeté Burge dans la foulée. Une blessure finalement sans gravité, le portier était de retour à l'entraînement dès lundi avec un beau bandage sur la tête. Cependant, il n'était pas encore certain de pouvoir assurer dans les cages lors de la réception de Portsmouth, leader de League One, ce mardi soir.