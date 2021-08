Un arbitre danois s’excuse à genoux après une erreur de jugement

This is crazy ... referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake ? pic.twitter.com/IN7FndMqmO — Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021

EG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ah bah bravo Nils !Commettre une erreur d’arbitrage, ça arrive. Mais s’en vouloir au point de tomber au sol puis de se confondre en excuse auprès des joueurs, c’est plus rare. C’est pourtant ce qu’a fait l’arbitre danois Nils Heer ce dimanche. Au sifflet de Vendsyssel-Fredericia en D2 danoise, il ne laisse pas l’avantage durer assez longtemps et coupe une grosse action de but. Se rendant immédiatement compte de sa boulette, il tombe à genoux au sol, la tête entre les mains.L’attaquant du Vendsyssel, évidemment frustré, ravale son énervement en voyant l’arbitre tout penaud lui demander pardon. Moins frustré, un adversaire en profite pour checker Nils. On peut le comprendre. Grâce à un coup de sifflet un peu trop généreux, le FC Fredericia évite le but du break, et égalisera neuf minutes plus tard (1-1). De quoi obtenir le point du nul suffisant pour rester deuxième au classement.Ce n’est pas en France qu’on verrait ça.