Troyes remonte un triste Paris

Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes - Danilo (Gueye, 78e), Verratti (Wijnaldum, 78e) - Di María (Gharbi, 88e), Messi, Mbappé, Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



: Moulin - Kaboré, Biancone, Palmer-Brown, Conté, Larouci (Salmier, 77e) - Ripart, Tardieu, Kouamé, Chavalerin (Dingome, 88e) - Ugbo (Baldé, 77e). Entraîneur : Bruno Irles.

Sympa, Paris qui distribue des points à tous ses adversaires une fois sacré champion.Pourtant, tout avait bien commencé. Face à Troyes, Paris n'avait visiblement ni le temps de faire jouer ses jeunes ni celui de niaiser. Sur un corner obtenu à la suite d'une superbe frappe, Di María a récupéré le ballon côté droit et délivré un amour de centre dans la surface vers Marquinhos, qui a trompé Moulin à bout portant d'un simple contrôle. Ce but inscrit très tôt a permis au PSG d'imposer son rythme de sénateur au match, et même de faire le break. Quinze minutes après l'ouverture du score, Mbappé a ainsi obtenu un penalty que s'est chargé de transformer Neymar. À peine le temps de célébrer qu'une erreur de Nuno Mendes, auteur d'une passe décisive exceptionnelle pour Ugbo qui a fini d'une frappe limpide au ras du poteau droit de Navas, a remis Troyes dans la courseSurpris, Paris, comme à Strasbourg la semaine dernière , s'est même laisser submerger : à peine plus d'une minute au retour des vestiaires, Kimpembe a fait valser Ripart dans la surface. Péno logique, et panenka insolente de Florian « KBNueve » Tardieu. Dans la foulée, après un premier but refusé pour hors-jeu en fin de première période, Neymar a cru donner l'avantage à Paris... mais s'est vu, une nouvelle fois, refuser son centième pion sous le maillot de Paris pour une faute de Mbappé au départ de l'action (58). Retombés dans leur apathie, les Parisiens ne parviendront plus jamais à emballer la rencontre malgré des situations pour Marquinhos (84), Mbappé (86) ou Messi dans le temps additionnel, qui aura touché ses neuvième et dixième poteaux de la saison en Ligue 1. Au contraire de Troyens qui ont rendu une copie plaisante, qui ont explosé d'une joie sincère au coup de sifflet final et qui repartent avec un point mérité.Les Messins doivent se frotter les mains de jouer leur maintien à la 38journée dans ce même Parc des Princes.