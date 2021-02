Troyes et Toulouse stoppés, Pau et Châteauroux à la fête

C'est le monde à l'envers dans l'antichambre : l'ESTAC et son dauphin toulousain ont vu leur série s'arrêter, respectivement à Clermont (2-1) et Auxerre (3-1) pendant que le cancre Châteauroux atomisait Chambly (4-0) et que le 19e Pau signait un deuxième succès de rang contre Amiens (2-0). La bataille de Charléty, elle, n'a pas offert de vainqueur entre le Paris FC et Niort (3-3).

1

L'AJA a bien choisi son moment pour reprendre sa marche en avant : en tapant le dauphin de Troyes avec la manière (3-1), les hommes de Jean-Marc Furlan (39 points) suivent le rythme imposé par Grenoble (4). Rémy Dugimont une fois dans chaque période (4et 77) et Axel Ngando à la conclusion d'une contre-attaque (42) ont fait mal au Téfécé, qui n'avait plus perdu depuis 13 parties toutes compétitions confondues et a pourtant globalement dominé les débats. Le peno de Rhys Healey dans le temps additionnel (90+3) ne sera bon que pour les stats de l'Anglais Caen ne perd plus, mais n'avance pas. Il faut dire que c'était jour de baptême pour l'efficace Moussa Guel (21 ans), auteur de son premier pion en Ligue 2 (5). Yacine Bammou, lui, a planté son sixième de la saison en transformant depuis les onze mètres (52) et VA voit le wagon des play-offs s'éloigner.Chambly a découvert Philippe Paulin Keny (21 ans), et a mangé : Maxence Derrien s'est sacrifié pour arrêter l'attaquant berrichon en première en récoltant un rouge, Adrien Pinot a été contraint de stopper ce même Keny dans la surface en deuxième en permettant à Romain Grange de faire respirer la lanterne rouge (55) puis le jeune Castelroussin a débordé et offert à Siriné Doucouré (18 ans) son premier pion chez les pros (72). Keny a même eu la délicatesse de refiler son mojo à Yanis Merdji en lui tapant dans la main à quelques minutes du terme, l'ancien Auxerrois plantant le troisième dans la minute (85). En feu, Doucouré s'est même offert une deuxième réalisation sur la fin (87). Oui, Châteauroux respire encore.Ça n'était pas la soirée des locomotives du haut de tableau : le leader a sombré en première période à Gabriel-Montpied et ne s'en est pas relevé, avec Akim Zedadka pour porter le premier coup (14) et la gâchette Mohamed Bayo sur penalty - obtenu par Jodel Dossou - pour assommer (29). Le but de l'espoir signé Yoann Salmier (71) n'a pas suffi à l'ESTAC, qui garde toutefois son trône.Ça sentait la purge à plein nez entre les 14et 16de l'antichambre au coup d'envoi, et ça n'a pas loupé : aucun tir cadré et un simple pétard lointain de Pierre Ruffaut sur la barre (29) pour ne pas s'endormir.Mécha Baždarević lourdé lundi, c'est avec Frédéric Bompard en chef de chantier que l'En Avant s'est présenté au stade des Alpes, mais les progrès escomptés attendront, et la formation bretonne pointe à la 18place ce soir : à domicile, le GF38 a retourné Jérémy Livolant et ses potes (2-1). Tout avait bien commencé avec le caramel de Yannick Gomis (42), mais Yoric Ravet a répondu avec une volée pas piquée des hannetons (56) et Achille Anani a plié ça dans l'extra-time (90+1) pour permettre aux Grenoblois de garder la face.Le nouveau Steve Mandanda s'appelle peut-être Yahia Fofana, 20 ans, 1,94m et lancé pour la première fois dans la cage de son club formateur - le HAC - ce mardi. Le bizut ne signera pas de, la faute à Kenny Rocha Santos (49). En réalité, c'est plutôt son homologue nancéien Martin Sourzac qui avait brillé en première en allant chercher au pied de son poteau droit le penalty de Jamal Thiaré (41), lequel peine à faire oublier Timo Kadewere en Seine-Maritime. Mais Sourzac n'a rien pu faire quand son coéquipier Ernest Seka s'est trompé de camp - comme contre Troyes - (85), offrant un quatrième match nul de suite aux locaux. Sekadeau.C'était n'importe quoi à Charléty, et Niort a bien mérité son point du nul (3-3), le quatrième de rang. Il n'a pas fallu une minute à Ali Abdi pour trouver la lucarne d'un coup de casque sur corner (1), et une grosse demi-heure pour voir le latéral parisien signer le doublé à la suite d'un poteau de Marvin Gakpa (33). Entre-temps, Florian Martin avait signé le break (9, deuxième passe décisive de Julien Lopez) et Valentin Jacob avait maintenu l'espoir en filou sur coup franc (20). Entré après 31 minutes de jeu, Bilal Boutobba n'a pas mis longtemps à se mettre dans le bain et a lui aussi réduit l'écart (38) et l'inévitable pape Ibnou Bâ a profité d'une sortie foireuse de Vincent Demarconnay pour égaliser après l'entracte (55). La deuxième biscotte récoltée par Guy-Marcelin Kilama (80) a rythmé la fin de match, mais sous la pression, les Chamois ont héroïquement résisté, Mathieu Michel stoppant le penalty de Gaëtan Laura (88). Fou, de bout en bout.Et si Pau était de retour parmi les vivants ? Après son concurrent direct Guingamp (2-3), le 19a tapé un plus gros morceau, Amiens (2-0), afin de commencer une première série de victoires. Arrivé à Pau il y a moins de deux semaines en prêt du FC Sion, le Brésilien Itaitinga a fêté sa première titularisation avec un tremblement de filet, bien aidé par Romain Armand (10). Sur le même schéma face à des Picards dépassés, le deuxième est venu de Steeve Beusnard servi par Victor Lobry (67). Alors que c'est la crise à Nantes , l'honneur des Pal(l)ois est sauf.Sale temps pour Sochaux, qui voit son hôte du soir lui passer devant en milieu de tableau. À Bonal, la partie a basculé juste avant la pause avec l'exclusion de Christophe Diedhiou et le péno transformé par Gaëtan Courtet (45+1), les Corses se mettant à l'abri dans les premières secondes du deuxième acte grâce à Mickaël Barreto (46). Ça n'était pas la soirée des Lionceaux, puisque Adama Niane a trouvé le montant sur penalty (68) et que Bryan Soumaré a manqué un face-à-face avec François-Joseph Sollacaro (70), doublure de Benjamin Leroy assurant l'intérim.