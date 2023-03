Le Paris FC déroule contre Amiens

Paris FC 3-0 Amiens

Buts : Mandouki (30e), Lopez (48e) et Chergui (84e)

Ça valait le coup d’attendre.

Initialement programmée mi-février mais reportée d’un mois à cause de l’état déplorable de la pelouse du stade Charléty, la rencontre entre le Paris FC et Amiens a eu lieu ce mardi, en début de soirée. Le terrain était certes encore loin de ressembler à un billard, mais les locaux ont pu y dérouler leur jeu et logiquement s’imposer (2-0). D’une puissante frappe du droit bien détournée par Régis Gurtner (25e), Yvann Maçon a sonné la fin du round d’observation et le début des hostilités. Cinq minutes plus tard, le portier picard a mal repoussé un centre tir de Morgan Guilavogui et Cyril Mandouki, opportuniste, a marqué de la tête à bout portant (1-0, 30e). Même si l’ASC a réagi par l’intermédiaire d’Antoine Leautey, qui avait la balle d’égalisation au bout du pied, mais a buté sur Vincent Demarconnay (32e), ce sont bien les Parisiens qui ont pris l’ascendant sur leurs adversaires.

Une domination qui a d’ailleurs pris plus d’ampleur peu après le retour des vestiaires, quand Julien Lopez a conclu un joli mouvement collectif (2-0, 48e). Impliqué sur cette action et plutôt inspiré tout au long de la partie, trois jours après avoir trouvé le chemin des filets à Laval (1-2), Ilan Kebbal a confirmé qu’il était en train de retrouver des couleurs. La prestation amiénoise, quant à elle, s’est avérée bien terne. Entrés juste avant l’heure de jeu, Gaël Kakuta et Janis Antiste ont eu beau se démener, ils n’ont jamais réussi à tromper Demarconnay, impeccable de bout en bout. Ce sont même les hommes de Thierry Laurey qui ont alourdi le score en fin de match, Samir Chergui ayant ajusté Gurtner à hauteur des six mètres (3-0, 84e). Fort de ce probant succès, le PFC se hisse à la dixième place, juste devant son adversaire du jour.

La bataille du ventre mou promet d’être intense jusqu’au terme de la saison !

Paris FC (4-2-3-1) : Demarconnay – Lefort, Kanté, Bernauer, Maçon (Koré, 83e) – Chergui, Mandouki – Gory (Lopez, 8e puis Lasne, 83e), Iglesias (Mbala, 84e), Kebbal – Guilavogui (Boutaïb, 69e). Entraîneur : Thierry Laurey.

Amiens (4-4-2) : Gurtner – Assogba, Opoku, M. Fofana, Ring – Gomis (Gélin, 56e), D. Fofana (Kakuta, 56e), Gene (Lachuer, 56e), Leautey – Chibozo (Antiste, 56e), Cissé. Entraîneur : Philippe Hinschberger.

Pronostic Paris FC Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2