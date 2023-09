Pronostic Paris FC Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Amiens ambitieux au Paris FC

Lors des dernières saisons, le Paris FC a souvent été dans le coup pour la course aux play-off, mais l’an passé, le club francilien est passé au travers pour se contenter finalement d’une place dans la 1re partie de tableau après avoir même dû jouer le maintien. Cet été, le club a semble-t-il revu ses ambitions à la baisse. Au regard des premières prestations des hommes de Stéphane Gili, ce changement de cap paraît légitime. En effet, les Parisiens affichent une victoire pour 4 défaites après 5 journées. Le PFC s’est seulement imposé à domicile face au promu et lanterne rouge Concarneau, pour des revers contre Caen, Grenoble, Pau et Angers. Avec 3 points pris, le club francilien est en danger et doit se ressaisir.

En face, Amiens sort d’un exercice sans relief qui a poussé la direction à revoir son organigramme avec le recrutement d’Omar Daf. À l’image de son nouveau club, l’ancien coach du FC Sochaux est revanchard à la suite de sa dernière expérience malheureuse à Dijon. Après 5 journées, le club picard partage la tête du championnat avec Caen avec un bilan de 4 succès pour 1 défaite. Le seul faux pas des Amiénois fut une défaite face à un adversaire direct, Bordeaux (2-0). Avant la trêve internationale, la formation picarde a parfaitement redressé la barre en explosant l’En Avant Guingamp (4-1) avec notamment un doublé de Mafouta. Le nouvel attaquant picard va désormais être épaulé par Andy Carroll passé notamment par Newcastle, Liverpool ou West Ham. Solide depuis l’entame du championnat, Amiens devrait ramener un résultat de ce déplacement du Paris FC.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

