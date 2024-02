Pronostic Amiens Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Amiens enchaine face au Paris FC

Cette saison de Ligue 2 s’annonce passionnante, puisqu’environ 7 formations sont toujours concernées par la course aux play-off. Ces équipes sont seulement séparées de 3 points du Paris FC (12e) à Amiens (5e). Cette opposition entre Amiénois et Parisiens pourrait avoir un impact sur les prochaines semaines pour l’une de ces deux équipes. La semaine passée, la formation picarde a réussi la très bonne opération en s’imposant à Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Étienne (0-1). Cette victoire a permis à Amiens de monter à la 5e place et de devancer leurs adversaires. Ce samedi, les hommes d’Omar Daf font face à un autre adversaire direct, le PFC, qu’il souhaite mettre à 6 unités. Pour y parvenir, les Amiénois comptent sur leur solidité puisqu’ils n’ont pas encaissé le moindre but lors des 4 dernières journées.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Paris FC se présente en Picardie avec l’intention de se replacer parmi les candidats aux play-off. Pour cela, les hommes de Stéphane Gilli doivent s’imposer face à Amiens. En regain de forme en fin d’année 2023, le PFC avait effectué une belle remontée au classement avant de connaître un début 2024 plus délicat. En effet, les partenaires de l’excellent Kebbal se sont fait sortir en Coupe de France par Valenciennes avant de signer deux résultats décevants en Ligue 2 face à un Laval un peu moins bien (1-1) et surtout le week-end dernier à Charléty face à Dunkerque (1-2). Malgré sa domination, Paris s’est incliné face à un mal classé, Dunkerque. Lors de ce match, l’avant-centre Diaby-Fadiga a été exclu et manquera donc ce rendez-vous. En forme, Amiens devrait profiter d’un coup de moins bien du PFC pour prendre 3 points importants.

► Le pari « victoire Amiens » est coté à 2,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 245€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « les 2 équipes ne marquent pas » est coté à 1,62 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 162€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Amiens – Paris FC :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Amiens Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pronostic Paris FC Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2