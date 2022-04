Toulouse aux forceps, Auxerre assure le spectacle

Peu inspiré pendant plus d'une heure, le TFC est parvenu à trouver la faille face à une vaillante équipe de Quevilly-Rouen, qui devra encore batailler pour assurer son maintien. Le premier frisson de l'après-midi est pour Van den Boomen, mais la frappe plein axe du Néerlandais passe au-dessus (35). Mais les plus belles opportunités sont pour QRM et Sabaly, qui perd son duel avec Dupé après un très bon ballon en profondeur (40), avant de voir le dernier rempart réussir une belle horizontale pour détourner sa frappe (49). Sur un coup franc excentré côté droit, le ballon dévié par Van den Boomen manque de tromper Dupé, encore vigilant (54). Malgré une maîtrise globale dans le jeu, le leader de Ligue 2 peine à se montrer dangereux dans la chaleur de la ville rose. Mais sur un énième corner, la remise du géant Nicolaisen est parfaite pour Rhys Healey, qui n'a plus qu'à conclure à bout portant. Vingtième but de la saison pour l'Anglais qui égale Gignac au classement des buteurs du club, 76pour le Téfécé, qui efface le record du Nîmes Olympique. Sur un service de Begraoui, Ratão y va lui aussi de son petit but pour donner le sourire à tout le Stadium. Tout va bien sur les bords de la Garonne.Pour voir plus de spectacle, il fallait se rendre du côté du Nouste Camp, où se déplaçait l'AJ Auxerre. Un premier quart d'heure de folie lancé par Sakhi, opportuniste dans la surface après une frappe de Hein repoussée par Bajic. Guère impressionné, Daubin envoie une praline dépoussiérer la lucarne de Léon, avant la réponse de Gauthier Hein et de ses cheveux bleus, buteur lui aussi d'une magnifique frappe de l'extérieur de la surface. Sakhi encore (27) puis Autret poursuivent le festival de tentatives lointaines (49). L'espoir de recoller s’envole pour les Pallois sur la double expulsion de Sylvestre, coupable d'une grosse semelle sur Hein, et de Kouassi, vraisemblablement pour contestation (55). Sinayoko d'un joli enroulépuis Joly de prèss'occupent de mettre fin au suspense pour permettre aux Bourguignons de s'emparer provisoirement de la deuxième place du championnat.