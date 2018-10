Tottenham retrouve le sourire face à Cardiff

1

Tottenham (4-2-3-1) : Lloris - Trippier, Sánchez, Alderweireld, Rose (Davies, 88e) - Winks, Dier - Sissoko (Wanyama, 85e), Lucas Moura, Son (Lamela, 72e) - Kane. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Cardiff (4-4-1-1) : Etheridge - Bennett, Bamba, Morrison, Ecuele Manga - Hoilett (Harris, 78e), Ralls, Arter, Camarasa - Paterson (Ward, 78e) - Murphy. Entraîneur : Neil Warnock.

Service minimum pour Tottenham Tottenham était dans l’obligation de se rattraper face à Cardiff en championnat. Et cela s’est vu dès les premières minutes, durant lesquelles lesmettent une pression folle sur des. Ces derniers se font déplumer sur un coup de boule contré de Davinson Sánchez arrivant dans les pieds d' Eric Dier , qui en profite pour ouvrir le score (1-0, 8).Les hommes de Mauricio Pochettino ont beau avoir fait le plus dur, ils repartent vers l’avant et manquent de tuer la rencontre, Lucas Moura échouant sur Neil Etheridge (21) et manquant le cadre à deux reprises (39et 43). Maladroit face au but, l'ancien Parisien n’en reste pas moins un formidable coureur de cent mètres : sur une énième accélération, le milieu de Cardiff Joe Ralls craque et le cisaille au niveau des genoux. Carton rouge (58). Et alors que le public pense que le match est plié, Sean Morrison oblige Hugo Lloris à claquer une jolie parade (64).Un léger frisson qui ne suffira pas à empêcher la cinquième défaite consécutive de Cardiff . Ni la troisième place provisoire de Tottenham