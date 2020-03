Tottenham bloqué à Burnley

Burnley (4-4-2) : Pope - Bardsley, Tarkowski, Mee, Taylor - Hendrick (Lennon 90e), Cork, Westwood, McNeil - Wood, Rodriguez (Vydra 68e). Entraîneur : Sean Dyche.

Tottenham (3-4-3) : Lloris - Sánchez, Dier, Alderweireld - Tanganga, Skipp (Lucas 46e), Ndombelé (Lo Celso 46e), Vertonghen - Lamela (Aurier 78e), Dele, Bergwijn. Entraîneur : José Mourinho

L'Europe n'est pas encore une illusion, mais cela y ressemble de plus en plus. Bousculé par Burnley, Tottenham n'a pu faire mieux qu'un match nul, ce samedi soir, et enchaîné avec un troisième match sans succès en Premier League.Il fallait peut-être y déceler de la politesse, voire de la complaisance quand Sean Dyche abordait la réception des: «» Car, pour cette centième rencontre entre les deux équipes dans l'élite, c'est presque Burnley qui endossait le costume de favori face à un Tottenham encore ébranlé par son élimination au cinquième tour de FA Cup, contre Norwich. Tout l'inverse dequi, enhardis par leur série de six matches sans défaite en championnat, enflamment d'entrée Turf Moor par l'intermédiaire de Wood (6) et Rodriguez (8). Les deux hommes sont d'ailleurs à l'origine de l'ouverture du score, lorsque la frappe de l'Anglais repoussée par Lloris est bien suivie par son homologue néo-zélandais, devenant par ailleurs le troisième joueur de Burnley à dépasser la barre des dix buts en Premier League sur une saison après Ings en 2015 et Barnes en 2019. Dépourvus d'arguments devant à l'image de la réaction frileuse de Lamela (30), inquiétants défensivement, les Londoniens se font bouffer dans les duels.C'est finalement l'entrée à la pause de Lo Celso, décisif sur le penalty obtenu par Lamela et converti avec succès par Alli, qui redonne un élan inespéré aux visiteurs. Un brin rassérénés, mais pas franchement plus inspirés les hommes de José Mourinho, qui ne parviennent pas à faire flancher despeu à peu gagnés par la fatigue. Lo Celso (82) distille un dernier frisson, tout comme Vydra côté Burnley qui trouve Lloris sur sa route (84), avant que le rideau ne s'abaisse.Une nouvelle copie sans saveur pour la troupe du, qui laisse l'opportunité à Manchester United (5e) et Chelsea (4e) de prendre leurs distances en cas de victoires respectives contre Manchester City et Everton.