Thiago Silva, des satanés rétros

Titulaire face à Amiens samedi après-midi, Thiago Silva ne devait jouer qu’une mi-temps après avoir repris à Dijon en Coupe de France en milieu de semaine. Il n’aurait de toute façon pas pu jouer davantage, tant son niveau était loin de ses standards habituels en Picardie. Inquiétant à trois jours de la manche aller face à Dortmund en Ligue des champions.

Les inquiétudes d'Amiens

Ciblé par Unai Emery

Par Andrea Chazy

Cela aurait dû être quarante-cinq minutes pour reprendre le rythme. Quarante-cinq minutes face à Amiens, dix-neuvième de Ligue 1, pour retrouver des sensations. Comme à Dijon, en Coupe de France en milieu de semaine, où Thiago Silva avait joué une grosse heure lors de la promenade de santé parisienne (1-6) . Sauf qu’au stade de la Licorne, le Brésilien a coulé avec les siens au cours du premier acte. Tout sauf rassurant à cette période de l’année.Le festival des erreurs de Thiago Silva a débuté d’entrée, lorsqu'il s’est montré incapable de rattraper à la course Serhou Guirassy, parti fusiller Keylor Navas après une perte de balle au milieu de terrain d'Idrissa Gueye. Puis, quelques minutes avant le but splendide de Gaël Kakuta, où il défend trop loin de l’ancien espoir des, le capitaine s’était déjà signalé par ses absences, en oubliant Guirassy qui a finalement buté sur le portier parisien. Et que dire du troisième but amiénois de Fousseni Diabaté, où « O Monstro » est trop loin de son vis-à-vis et ne peut que contrer dans ses propres filets la tentative adverse. Une accumulation d’erreurs de jugement, de placement, que le père de famille de 35 ans a tenté de justifier en zone mixte après la rencontre : «Mais c’est la suite du discours de Thiago Silva qui intéresse davantage. «» Le même état d’esprit qui a poussé Presnel Kimpembe à relancer Nantes il y dix jours, celui-là même qui liquéfie Paris dans ses temps faibles et qui file souvent la grippe aux défenseurs parisiens lorsque les vagues adverses déferlent sur leur surface de réparation.La gestion des temps faibles est l’un des grands maux du PSG des années QSI, et ses récents échecs en huitièmes de finale de Ligue des champions n’ont fait que confirmer la fébrilité ambiante qui règne au sein de l’arrière-garde parisienne. Dans un entretien accordé au magazine, Unai Emery n’a pas hésité à désigner son capitaine de l’époque comme étant l’un des principaux responsables de cette fébrilité. Avec, à titre d’exemple, la fameuse manche retour face au FC Barcelone, où le PSG n’a jamais réussi à se sortir de la pression barcelonaise : «(...)Ce serait évidemment trop dur, et injuste au vu des derniers mois, d’imputer les errements défensifs du PSG au seul Thiago Silva. De le tenir pour seul responsable de tous les maux et échecs du PSG ces dernières années. Mais il n’empêche que son cas ne fait pas l’unanimité, sinon son contrat - qui se termine dans quatre mois - aurait déjà été renouvelé. Thiago Silva a de grandes chances d’être titulaire mardi à Dortmund, c’est une certitude. Mais il est écrit aussi qu’en cas de débâcle, cette campagne européenne avec le PSG sera la dernière pour lui. Sept ans après son arrivée dans la capitale, Thiago Silva a devant lui deux pilules : la rouge, celle qui le transforme en patron testostéroné, infranchissable, qui va ranger Erling Håland dans sa petite poche, et la bleue, qui va le rendre totalement amorphe, hésitant, et surtout contaminer ses coéquipiers qui attendent de lui un leader. À lui de choisir.