Ligue 2 : Guingamp met le feu à l’ESTAC, le Red Star fessé par Amiens

L’EAG sur le trône de la première à la dernière journée ?

Guingamp s’est offert un festival dès la première journée de Ligue 2 en exterminant Troyes (4-0). Repêchée de justesse après la rétrogradation de Bordeaux, l’ESTAC devra faire beaucoup mieux pour rester dans l’antichambre. Pour son retour en Ligue 2, le Red Star n’a pas existé non plus sur la pelouse d’Amiens (3-0). Les Picards ont trouvé le chemin des filets juste avant et juste après la mi-temps pour faire craquer les Audoniens, grâce notamment à deux passes décisives de Rayan Lutin.

Clermont et Pau se sont livré une grande bataille (2-2) dans un stade Gabriel-Montpied furieux de revenir en Ligue 2 et de la programmation des matchs le vendredi soir. Henri Saivet n’a pas semblé dérangé en offrant une passe décisive et marquant un but pour le CF63 contre son ancien club. Moins de buts, mais une tension similaire, et une victoire importante pour Grenoble face à Laval (2-1), surprise de l’an passé. Auteurs d’une deuxième partie de saison canon lors du dernier exercice, les Dunkerquois démarrent bien mal cette saison avec une défaite à domicile contre Annecy (0-2). Enfin, Ajaccio s’est réveillé tardivement, mais ça a suffi pour prendre le dessus sur Rodez (1-0).

La Ligue 2, c’est presque aussi animé que le kayak cross aux JO.

Ajaccio 1-0 Rodez

But : Barreto (79e)

Amiens 3-0 Red Star

Buts : Urhoghide (43e), Mafouta (46e), Leautey (57e)

Clermont 2-2 Pau

Buts : Keita (7e), Saivet (60e) pour le CF63 // Boutaib (16e), Arconte (45e+2) pour les Palois

Expulsion : Bobichon (90e+6)

Dunkerque 0-2 Annecy

Buts : Kashi (52e), Lajugie (84e)

Grenoble 2-1 Laval

Buts : Joseph (60e), Meïssa Ba (65e) pour le GF38 // Kadile (90e+2) pour les Tango

Guingamp 4-0 Troyes

Buts : Maronnier (19e), Siwe (33e), Luvambo (80e, 83e)

