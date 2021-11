Tactique : que retenir de ce City-PSG ?

Arrivé à Manchester avec un sapin pour boucher l'axe en phase défensive, le PSG est reparti avec des épines dans les poches de l'Etihad Stadium. Lâchés défensivement par leur trio offensif, déconnectés sans et même parfois avec ballon, les Parisiens ont progressivement laissé City déballer son plan et ses mécanismes rodés. Au final, les hommes de Guardiola, plus créatifs qu'à l'aller, ont récolté ce qu'ils ont semé.

Un sapin pour fermer l'axe

Il est possible de faire ressortir sur cette séquence le 4-3-2-1 du PSG avec Neymar et Messi qui ont tenté dans un premier temps de cadrer Rodri, mais aussi la volonté de City de remplir au maximum une zone du terrain pour mieux en exploiter une autre. Ici, Sterling fixe Hakimi, Zinchenko traîne dans le demi-espace et capte l'attention de Marquinhos, Gündogan se balade pour occuper celle de Kimpembe alors que Bernardo Silva fait planer un doute dans le dos de Nuno Mendes. En bas de l'écran, Walker, recentré pour prévenir une éventuelle perte de balle, indique de tourner le jeu vers Mahrez, ce qui va arriver au bout du mouvement.

L'impossible respiration

Preuve imagée de la forte densité axiale du PSG mercredi soir, faute de pouvoir couper la progression de City plus tôt.





Et des conséquences directes du manque de repli défensif collectif face à City... Ici, le PSG est déjà en 7+3 et Cancelo peut alors trouver Rodri, en pantoufles dans le rond central...





De cette position, le jeu peut alors être tourné vers Mahrez...





City peut installer l'un de ses circuits classiques : Mahrez lance Gundogan entre le latéral et le central adverse, embarquant au passage un relayeur adverse...





Gundogan va réussir à trouver Bernardo Silva aux six mètres...





Au bout, énorme occasion pour Mahrez.

Les zones vulnérables

Nouvelle conséquence du non-repli du trio offensif : Rodri peut lancer Walker dans le dos de Nuno Mendes et au bout, Sterling va égaliser.





Sur le 2e but, belle exploitation de la largeur et des zones au deuxième poteau. Trouvé par Mahrez, Bernardo Silva va remettre pour Jesus, qui va alors finir et filer un avantage décisif à City.

Par Maxime Brigand

» Mercredi soir, Marquinhos est reparti de Manchester avec un menu golden : des yeux fatigués, des maux de tête et une lassitude que le capitaine du PSG peine de plus en plus à dissimuler. Au centre des vagues bleu ciel, l'international brésilien s'est pourtant débattu comme un roi, jouant tour à tour héroïquement le rôle de barrage devant Zinchenko et Gündogan au cours de la première période, puis celui de maître-nageur sauveteur sur les innombrables bombes envoyées dans la surface parisienne. Un chiffre raconte d'ailleurs peut-être mieux que les autres le film vu à l'Etihad Stadium : le PSG a effectué 15 dégagements défensifs là où Manchester City n'en a effectué... aucun. Le scénario qui a été projeté aux yeux de l'Europe du foot n'a, sur le fond, fait tomber personne de sa chaise. Pep Guardiola a vu ses hommes répéter leurs gammes (fixation axiale, renversement, un ailier provocateur – ici Mahrez, qui a touché 96 ballons (!) – placé en situation de un contre un, plongées des différents offensifs dans les intervalles, attaque des zones au deuxième poteau face à une défense à quatre...), largement contrôler les débats et le PSG n'a joué, comme à son habitude et ce malgré les promesses livrées lors de la première mi-temps face à Nantes samedi dernier (3-1), que par micro-séquences. Si le résultat dans le foot est parfois «» et «» , il n'en a rien été mercredi : les trois points sont tombés dans le sac de l'équipe la plus méritante au regard du contenu de la rencontre. Mais comment l'expliquer ?En écoutant dans un premier temps la suite des propos tenus par Marquinhos : «» Le problème ici est que les soucis pointés par le capitaine parisien sont d'abord la conséquence d'un choix stratégique assumé par Mauricio Pochettino, qui a demandé mercredi soir à son onze – notamment son trio offensif (Messi, Mbappé, Neymar) - de fermer autant que possible le cœur du jeu. On a alors souvent vu la formation d'un sapin en 4-3-2-1 où les relayeurs (Gueye et Herrera) ont eu la responsabilité de venir prêter main forte à leurs latéraux dans la gestion de la largeur, ce qui n'a pas empêché le PSG de souffrir le martyre sur plusieurs séquences. Pour une raison simple : City a fait du City et a principalement, comme peut aussi le faire l'Ajax, débuté ses actions sur un côté (le gauche) pour accumuler les éléments dans une zone et mieux en exploiter une autre (la droite) via différentes armes.La décision de Pochettino peut s'expliquer par une volonté de couper au maximum les échanges intérieurs de la bande de Guardiola mais aussi par celle d'avoir, dès la récupération du ballon, ses trois artistes rapprochés, en position d'enchaîner appui-remises et combinaisons rapides. Hic : en première période, une fois les vingt premières minutes écoulées, le trio, à l'exception de l'occasion pour Mbappé avant la pause (44), a peiné à discuter et s'est souvent déconnecté du reste du onze parisien. Le PSG, qui a quand même ensuite su sortir deux séquences magnifiques en seconde période (sur le but de Mbappé et sur l'occasion qui a débouché sur la frappe à côté de Neymar), a alors eu un rendement offensif très léger et a, par ce manque de connexions, de plus en plus peiné à respirer.Respirer est pourtant essentiel, dans la vie en général et face à Manchester City en particulier, le risque étant de vite étouffer. À l'aller, joué au Parc fin septembre, le PSG avait su sortir quelques cartes pour casser le pressing imposé : la capacité de Marco Verratti à se marrer et à faire marrer les autres lorsqu'on le harcèle, la protection de balle de Neymar, quelques bons décrochages de Mbappé... Un pressing adverse peut devenir un ami si l'on sait en profiter. Guardiola a d'ailleurs souvent répété au fil de sa carrière que la clé du foot est d'amener l'adversaire à soi pour mieux le transpercer. Privé de Verratti mercredi soir, les Parisiens ont connu plus de difficultés qu'à l'aller mais ont pourtant cherché à attirer City, qui a de nouveau pressé très haut et très fort, sur la grande majorité des séquences. Que s'est-il alors passé ? Si l'on met de côté une excellence sortie de balle de la huitième minute de jeu où Navas a été utilisé comme troisième relanceur pour trouver Gueye dans le dos de la première ligne de pression de City et où Herrera a grimpé d'un cran pour créer un deux contre trois au milieu face au 4-4-2 en phase défensive des Anglais, plus quelques bons moments autour du quart d'heure ou une autre beau mouvement à la 24minute démarré côté droit par le duo Hakimi-Herrera, le PSG a souffert du manque de décrochages réguliers de ses joueurs offensifs et a rendu très vite de nombreux ballons. Lionel Messi, qui n'a plus vraiment les jambes pour faire mal autrement que par la passe, ne peut pourtant plus exister sans cette grande proximité. La présence d'un joueur comme Leandro Paredes, qui a comme souvent trouvé quelques belles ouvertures, aurait pourtant dû encourager l'ancien Barcelonais à venir décrocher dans des zones plus basses et ainsi pouvoir enchaîner les discussions avec le duo Neymar-Mbappé comme ce qui a été vu contre Nantes. Il y a alors eu l'impression que les joueurs parisiens n'avaient pas tous la même idée ou ne vivaient pas le même match. Au bout, ils n'ont touché qu'une dizaine de ballons dans la surface de City, n'ont cadré que deux tirs et n'ont su s'extraire de la pression que sur de rares périodes. Reste que ne pas pouvoir vivre en dehors de ses quarante mètres (seul 14% du jeu s'est joué dans le dernier tiers de City), même avec sept joueurs défensifs courageux et conciliants, ne peut durer 90 minutes sans punition.Il est important de le répéter : si l'on prend en compte les énormes tâches qu'ils ont dû abattre, les joueurs défensifs de Pochettino ont été grands. Très grands, même. Le problème est que plus la rencontre a avancé, plus les lignes défensives parisiennes ont été forcées à reculer et ont souffert dans la gestion au large du 2-3-5 sans neuf fixe de Manchester City. Elles ont souffert car le trio offensif a progressivement abandonné, comme souvent, son boulot défensif. City a alors pu se retrouver sans trop forcer en supériorité numérique sur les côtés et a enchaîné les renversements vers Mahrez par l'intermédiaire de Rodri, excellent mercredi, ou Cancelo, toujours aussi précieux également. Comme sa structure défensive avait pour objectif de boucher l'axe, le PSG a, à plusieurs reprises, laissé avancer City sur les ailes pour mieux sauver les meubles (exemple avec l'intervention parfaite d'Herrera pour couper une passe de Walker vers Bernardo Silva vers la 36minute) et gagner la guerre de la surface de réparation. Mais forcément, ça a fini par craquer.Le PSG a craqué car City a été moins lisible qu'à l'aller, car il est très difficile de tenir une concentration extrême pendant 90 minutes, d'autant plus quand on ne peut pas sortir un pied de son tiers de terrain, car Gabriel Jesus, entré à la place de Zinchenko, a amené un coup de fouet supplémentaire, car Pochettino a rapidement dû vivre sans ses deux relayeurs titulaires et parce qu'il a aussi vu son équipe se faire planter dans des zones où elle est structurellement vulnérable depuis plusieurs mois : le dos des latéraux sur un ballon aérien (sur le premier but) et les mauvaises fermetures au deuxième poteau sur les centres fuyants (le deuxième but).Si Pochettino a préféré positiver à la fin de la rencontre, estimant que «» , la passivité du trio offensif et la créativité des circuits de Manchester City ont renvoyé le PSG, qui a réussi à se déconnecter aussi avec ballon mercredi soir, face à plusieurs de ses doutes. Il est impossible en 2021 de ne miser que sur sept joueurs pour tenir un ensemble, surtout face à un City roi du mouvement et de la brouille des repères. Laet la carte de ballons touchés de Bernardo Silva, faux-neuf du soir, sont d'ailleurs sur ce point assez éclairante...En février, les Parisiens retrouveront plusieurs adversaires capables de les faire tourner comme Manchester City. Il est possible de penser, entres autres, au Bayern de Nagelsmann, à l'Ajax ou au Chelsea de Tuchel, dont Reece James est le meilleur buteur cette saison, ce qui dit deux ou trois choses. Avant ça, Mauricio Pochettino aura un autre rendez-vous qui pourrait réveiller les mêmes problématiques que celles vues à l'Etihad Stadium : un déplacement à Lens, le 4 décembre.