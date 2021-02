Le Chelsea de Tuchel gagne encore

42

Sheffield (3-5-2) : Ramsdale - Basham, Egan, Bryan - Bogle, Lundstram, Norwood, Fleck, Lowe - Burke, McBurnie. Entraîneur : Wilder



Chelsea (3-4-3) : Mendy - Azpilicueta, Christensen, Rüdiger - James, Jorginho, Kovačić, Chilwell - Mount, Giroud, Werner. Entraîneur : Tuchel.

La possession, peu d'occasion et pas beaucoup de frisson.Tels sont les trois éléments qui caractérisent le nouveau Chelsea de Tuchel, encore vainqueur ce dimanche sur la pelouse de Sheffield. Depuis sa nomination sur le banc anglais, l'Allemand n'a pas encore perdu ni encaissé de but marqué par un joueur adverse en quatre matchs et vient d'enchaîner trois victoires consécutives. Chez le dernier de Premier League, sesà trois derrière ont encore monopolisé la balle pour s'imposer petitement à l'occasion de la 23journée du championnat d'Angleterre. Pourtant, les locaux ont été les premiers à se montrer vraiment dangereux : Basham, auteur d'un sauvetage devant Mount, a obtenu un penalty sanctionnant une faute de Chilwell. Péno finalement annulé, ce qui a permis à Mount d'ouvrir le score juste avant la pause (passe décisive en retrait de Werner).Peu après la pause, Rüdiger - pas meilleur que sous Lampard - a offert l'égalisation à l'adversaire en envoyant une passe en retrait dans ses propres filets. Heureusement pour lui, Bryan a rattrapé sa boulette en réalisant le même genre d'erreur qui a entraîné un penalty obtenu par Werner et transformé par Jorginho. Un deuxième but qui, combiné à la bonne prestation de Mendy, permet aux Londoniens de prendre les trois points et de remonter à la cinquième place à quatre unités du podium.En revanche, Kanté sur le banc, ce n'est plus possible.