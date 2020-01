Strasbourg et Sainté donnent rendez-vous en huitièmes

6

Les résultats des matchs de 18h :

Buts : Ménez (23e), Pitroipa (54e) pour Paris // Khazri (31e), Abi (71e), Debuchy (77e) pour Saint-Étienne

Angoulême Charente (N2) FC 1-4 RC Strasbourg Alsace Buts : Franco (6e) pour Angoulême // Zohi (34e), Thomasson (37e), Bellegarde (38e), Djiku (44e), Ajorque (83e sp) pour Strasbourg



Pluie de buts, sur la Coupe de France.Angoulême peut s'en vouloir, parce que la gifle reçue de Strasbourg ne reflète pas le contenu du match. Dix minutes apocalyptiques - quatre buts encaissés, en fin de première période - ont eu raison des Angoumoisins. Ça, et le but du 2-0 manqué par Ashley Moke avant le déluge. Pourtant, le stade Chanzy avait pu chavirer sur l'ouverture du score de Lucas Franco après un joli mouvement collectif. Et y a encore cru, à chaque poteau touché par les hommes de Hervé Loubat. Mais quand ça ne veut pas... Ce sont finalement les Strasbourgeois qui ajoutent un but à leur collection en seconde période, d'un penalty obtenu et transformé par Ajorque. Et zou, cinq pions pour accrocher les huitièmes.Du côté de Charléty, la victoire a mis plus de temps à choisir son camp. Parce que Jérémy Ménez a choisi la coupe pour ouvrir son compteur-but avec Paris. Parce que Pitroipa a remis les Parisiens devant, peu avant l'heure de jeu. Mais Sainté a de la réserve et dans son duel d'anciens coachs lillois, Claude Puel a fini par assommer René Girard. Pour cela, il pouvait compter sur son soldat Debuchy. Une passe décisive servie à Aby pour recoller à 2-2, une tête sur corner pour passer à 3-2, c'est gagné. Grâce à Khazri aussi, qui a permis aux Verts de rentrer aux vestiaires sans score après lequel courir. Grâce à M. Schneider enfin, qui n'a pas sifflé de penalty contre Debuchy sur Ménez à 1-0.Reste à ne pas tirer Paris.