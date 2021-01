Steve Bruce : « La VAR, ça ruine le jeu »

Steve Bruce is absolutely fuming pic.twitter.com/9L1ktZ1pWL — Match of the Day (@BBCMOTD) January 12, 2021

Un pavé dans la VAR.Sheffield United a enfin glané sa première victoire de la saison en Premier League, en battant Newcastle United (1-0), à onze contre dix, avec un but sur penalty. Et ce penalty accordé après visionnage de la VAR pour une main de Federico Fernández n'a pas du tout été du goût de Steve Bruce, l'entraîneur de Newcastle., explique dans un premier temps le coach des, car Fernandez est sur l'action visiblement déséquilibré par l'attaquant de Sheffield Billy Sharp.[...]Sheffield (20) n'avait plus gagné en Premier League depuis le 11 juillet (3-0 face à Chelsea), et avec jusqu'ici aucune victoire, deux nuls et quinze défaites, avait établi le pire début de campagne de l'histoire du championnat anglais. De son côté, Newcastle (15) n'a plus gagné depuis huit rencontres.Bruce en a gros sur la patate.