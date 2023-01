Sonia Souid confirme que « Noël Le Graët sait écrire des SMS »

AR

Ça n’en finit plus de tomber.Après son interview accordée à BFMTV où elle révèle les actions déplacées de Noël Le Graët , l’agente de joueurs Sonia Souid s’est entretenue avec L’Équipe où elle en dit plus sur les agissements du président de la FFF., explique la femme de 37 ans."Est-ce que vous êtes disponible demain soir ? J'insiste.""Vous me manquez"Sa déclaration fait écho à la phrase prononcée par le président de la fédération française de football en novembre dernier, dans le cadre du scandale des sextos à la FFF, qui avait rétorqué :Pourtant, ses textos tendancieux ne s’arrêtent pas là. En 2017, il lui avait envoyé un autre message du même type :, révèle Souid. Elle raconte aussi que le Guingampais lui a envoyé plus de dix invitations à dîner et en dit plus sur la personnalité du dirigeant de 83 ans., expose l’ancienne volleyeuse professionnelle, expliquant qu’il priorise les conversations téléphoniques pour ses demandes déplacées afin de ne pas laisser de traces.La chute du dirigeant approche à grand pas.