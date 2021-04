Séville fait le job à Levante

Levante (4-1-4-1) : Cárdenas - Son, Vezo, Duarte, Toño - Pier (León, 73e) - De Frutos (Doukouré, 73e), Malsa, Melero (Rochina, 59e), Bardhi (Morales, 60e) - Gómez (Martí, 85e). Entraîneur : Paco López.



Séville (4-3-3) : Bounou - Navas, Koundé (Gudelj, 86e), Carlos, Acuña - Jordán, Fernando, Gómez (Óscar, 86e) - Suso (Rakitić, 75e), En-Nesyri (De Jong, 86e), Ocampos (El Haddadi, 89e). Entraîneur : Julen Lopetegui.

Parfaitement servi dans la profondeur par Suso, Youssef En-Nesyri a ébloui un match bien terne à la 53minute de cette rencontre en dribblant Cárdenas avant de se jouer de Rúben Vezo, et pousser le ballon dans le but videHormis cet éclair de l'attaquant sévillan, la rencontre ne fut pas franchement passionnante. Seule une grosse frappe de Jordán depuis l'extérieur de la surface, déviée sur la barre transversale par le gardien de Levante (8), vient pimenter une première mi-temps sans saveur, les deux équipes variant entre imprécision et manque de rythme.La deuxième mi-temps sera presque du même acabit, Levante réussissant l'exploit d'être encore plus fantomatique offensivement qu'en début de rencontre. Les hommes de Lopetegui assurent quant à eux le résultat après l'ouverture du score d'En-Nesyri, Ocampos étant même proche de doubler la mise sur un petit festival de dribbles et contres favorables dont il a le secret (69). Sans trembler, lesenchaînent donc une quatrième victoire consécutive et récupèrent provisoirement la troisième place au classement à un club catalan, tout en revenant à trois longueurs du leader du championnat.Et si Séville nous faisait le plaisir de coiffer sur le fil trois des douze ex-salopards en fin de saison pour empocher le titre en Liga ?