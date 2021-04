Séville domine la Real Sociedad

18

Real Sociedad (3-4-3) : Remiro - Aritz, Zubeldia, Le Normand - Barrenetxea, Guevara, Zubimendi, Monreal - Oyarzabal, Fernández, Isak. Entraîneur : Alguacil.



Séville (4-3-3) : Bono - Navas, Koundé, Carlos, Acuña - Fernando, Jordán, Gómez - Suso, En-Nesyri, Ocampos. Entraîneur : Lopetegui.

Deux minutes.C'est le temps qu'il a fallu à Séville pour renverser la Real Sociedad sur son terrain lors de la 33journée de Liga, tandis que les locaux menaient 1-0 depuis la réalisation précoce de Fernández servi par Aritz. Une fois réveillés par cette ouverture du score, les visiteurs ont pilonné leur adversaire : poteau sur une tête d'En-Nesyri, barre transversale du même homme (aidé par Ocampos), tentative d'Ocampos écartée par Remiro... Puis deux buts, donc, signés Fernando (qui peut au passage remercier Le Normand, auteur d'une jolie erreur) et En-Nesyri (au rebond d'un nouveau poteau, touché par l'intenable Ocampos).Mais passer devant n'a pas calmé les Andalous, qui ont continué de se procurer des occasions. Malheureusement pour eux, Remiro avait décidé de briller (devant Koundé, Fernando ou encore Ocampos) contrairement à ses défenseurs. En-Nesyri a ensuite encore trouvé le montant, avant de louper le cadre en deuxième période alors qu'il était en bonne position pour faire le break. Ce qui n'a pas empêché sa formation, quatrième à une unité de Barcelone (avec une rencontre disputée en plus), de savourer une cinquième victoire sur ses six dernières parties de championnat et de prendre dix-sept longueurs d'avance (!) sur son rival du jour.La place de leader, elle, ne se trouve plus qu'à trois points (avant les matchs du Real Madrid et de l'Atlético)...