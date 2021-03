La Lazio chope les trois points contre l'Udinese

Vidéo

Udinese (3-5-2) : Musso – Becão, Bonifazi, Nuytinck – Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen – Llorente, Pereyra. Entraîneur : Gotti.



Lazio (3-5-2) : Reina – Patric, Acerbi, Radu – Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Alberto, Marušić – Muriqi, Immobile. Entraîneur : Inzaghi.

Le petit exploit personnel qui fait du bien.Battue cinq fois lors de ses sept derniers matchs toutes compétitions confondues, la Lazio s'est imposée sur la plus courte des marges sur le terrain de l'Udinese grâce à une réalisation en solo de Marušić. Peu avant la mi-temps, le Monténégrin a en effet fixé la défense adverse pour envoyer un petit bijou au fond des filets de Musso et offrir trois points à son équipe lors de cette 28journée de Serie A. Ce qui permet aux Romains de se tenir en embuscade à une petite unité de la cinquième place squattée par Naples, et à six du top 4.Pas immérité pour les visiteurs (une petite dizaine de frappes cadrées, quand même), qui ont eu une première occasion pour ouvrir le score via Muriqi et qui ont vu Musso sortir la parade. Le gardien s'est également montré en seconde période, notamment devant Immobile, alors qu'Okaka et De Paul auraient pu égaliser en faveur des locaux. Sans compter la possibilité de Nestorovski, dans le temps additionnel.Pendant ce temps-là, la Juventus...