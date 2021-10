Sans âme, l'Atlético bute sur Levante

Deux penalties pour Bardhi

Levante (5-3-2) : A. Fernández - Son (Miramón, 70e), Pier, Duarte, Vezo, Franquesa - Pepelu (de Frutos, 81e), Malsa (P. Martínez, 76e), Bardhi - D. Gómez (Cantero, 70e), J.L. Morales. Entraîneur : Javier Pereira.



Atlético de Madrid (3-4-2-1) : Oblak - Giménez, Felipe, Hermoso (Lodi, 67e) - Trippier, Herrera (De Paul, 59e), Koke, Carrasco - Griezmann (Cunha, 72e), J. Félix - L. Suárez (A. Correa, 59e). Entraîneur : Diego Simeone.

Fini la saison des matelas, pour l'Atlético.Évasifs et suffisants, les Matelassiers se sont cassés les ressorts sur un Levante organisé, ce jeudi lors de la 11journée de Liga (2-2). Un coup d'arrêt de plus pour les locataires du Wanda Metropolitano, quand on sait que Levante n'a plus battu personne en championnat depuis le 10 avril... Malgré un contrôle total du cuir dans le premier acte, l'Atlético a surtout fait des fautes pathétiques et laissé gambader son trio Griezmann-Félix-Suárez dans le vent, en le sevrant de ballons et de soutien. On pourrait tendre à croire le contraire si l'on s'arrête à l'occasion de João Félix (5) et au pion de Griezmann, dont le centre piqué trouve Felipe, qui lui rend la politesse d'une remise limpide ().Mais la nonchalance a vite fait de rattraper les, quand Suárez s'affale sur Vezo dans la surface et offre l'occasion à Bardhi de remettre les équipes sur un pied d'égalité, du point de penalty (). Le bilan desavant ce but ? Une demi-occasion sur une déviation de Pier (35). Hétérogène, l'ensemble matelassier est plus souvent hors-jeu en attaque et apathique en défense, comme lorsque Dani Gómez a le droit à quelques instants de marche forcée dans les seize mètres visiteurs (63). Pourtant, le coaching de Diego Simeone paie : l'extérieur du droit inspiré de De Paul trouve Cunha, pour son premier caramel de la saison et une action 100% sortie de banc (). Un autre entrant, Renan Lodi, sort finalement la main du falzar : Bardhi ne se prive pas pour transformer son deuxième penalty parfait de la nuit ().Allez les divas, au lit !