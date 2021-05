Saki Kumagai quitte l'OL

CB

Petite révolution à Lyon.La section féminine de l’Olympique lyonnais connait une période de turbulences à laquelle elle n’est pas habituée. À la lutte en tête de classement avec le PSG (1avec 55 points, soit un de plus que les Lyonnaises), qui lui conteste un titre qu’il remporte sans discontinuer depuis 2007, le club rhodanien opère un renouvellement interne pour renouer avec sa domination hexagonale et européenne.Après la récente éviction de l’entraîneur Jean-Luc Vasseur (éliminé en quart de finale de C1… par le PSG (0-1, 1-2)), remplacé par l'ex-pensionnaire de l'OL Sonia Bompastor, et le départ de l’attaquante portugaise Jessica Silva, c’est au tour d’une historique, la milieu de terrain japonaise Saki Kumagai, de quitter le club quintuple champion d’Europe en titre, après huit saisons de bons et loyaux services.Elle rejoint ainsi le FC Bayern Munich, en quête d’une première couronne européenne. «» , a-t-elle déclaré sur le site du club bavarois.Saki Kumagai, c’est 43 buts en 237 matches sous le maillot lyonnais, mais surtout sept titres de champion de France, six Coupes de France et cinq Ligue des champions. Rien que ça.