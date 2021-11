Ronaldo sauve (encore) Manchester United

45

Atalanta (3-4-1-2) : Musso - De Roon, Demiral, Palomino - Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Mæhle - Iličić (Muriel, 71e), Pašalić (Djimsiti, 46e)- Zapata. Entraîneur : Gian Piero Gasperini.



Manchester United(3-4-1-2) : de Gea - Bailly, Varane (Greenwood, 38e), Maguire - Wan-Bissaka, McTominay (Sancho, 87e), Pogba (Matić, 69e), Shaw - Fernandes (Van de Beek, 87e) - Rashford (Cavani, 69e), Ronaldo. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

C'était écrit.Voir Manchester United s'en remettre à ses individualités pour se sortir d'un sacré bourbier ? Rien de surprenant. Voir Cristiano Ronaldo endosser cette responsabilité ? Rien d'étonnant non plus. Plus que jamais sur la sellette, Ole Gunnar Solskjær peut s'estimer heureux de compter le quintuple Ballon d'or dans ses rangs, car tout laissait à penser que l'écurie britannique repartirait bredouille de Bergame.D'abord parce que c'est bien laqui ouvre le score. Les hôtes sont récompensés de leur entame de match de folie en voyant Josip Iličić tromper David de Gea d'une frappe aux abords de la surface mancunienne. Et alors que les visiteurs ne montrent aucune réaction et sont encore en vie grâce notamment à deux contres galactiques d'Éric Bailly, CR7 surgit avant le retour aux vestiairesen seconde période. Alors que Duvan Zapata pense offrir la victoire au club italien en se jouant de Harry Maguire et en piquant la balle par-dessus le portier espagnol, le GOAT revient. Servi sur un plateau et une talonnade splendide de Bruno Fernandes sur son premier but, Ronaldo fait le boulot tout seul sur le second. Une reprise à ras de terre croisée qui ne laisse aucune chance à Juan MussoManchester United garde la tête de son groupe. Solskjær celle de l'équipe.