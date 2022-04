Rennes rouste Lorient

Rennes (4-3-3) : Alemdar - Traoré, Omari, Aguerd, Truffert - Santamaria, Tait (Ugochukwu, 82e), Majer (Martin, 63e) - Bourigeaud (Assignon, 77e), Guirassy (Laborde, 64e), Terrier (Meling, 82e). Entraîneur : Bruno Genesio.



Lorient (4-4-2) : Dreyer - Mendes, Laporte, Pétrot, Le Goff - Le Fée (Ouattara, 73e), Abergel, Innocent (Laurienté, 35e), Monconduit (Lemoine, 73e) - Boisgard (Moffi, 64e), Koné (Soumano, 72e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Rennes s'accroche au podium.Après deux défaites d'affilée, le Stade rennais a profité d'un derby breton et de la venue de Lorient pour se remettre la tête à l'endroit (5-0). Les Bretons n'ont pas eu besoin de Gaëtan Laborde, mis au repos sur le banc au coup d'envoi, pour faire chavirer le Roazhon Park en première période. Après une bonne entame morbihannaise, les Rouge et Noir ont quasiment plié l'affaire en l'espace de deux minutes. Benjamin Bourigeaud a profité d'un gros boulot de Martin Terrier, dont le centre a été dévié sur le poteau de Matthieu Dreyer, en allumant un pétard sous la barre pour ouvrir le score. Les tribunes rennaises ont à peine eu le temps de fêter la dixième réalisation du milieu de terrain toutes compétitions confondues que Flavien Tait a trouvé Terrier dans la surface avec l'aide d'un pied lorientais, et l'attaquant ne s'est pas gêné pour ajuster Dreyer et signer une 21réalisation cette saisonUn nouvel après-midi de gala sous le ciel bleu bretillien, Lorient étant trop inoffensif et timide pour faire douter l'équipe de Bruno Genesio, alors que les visiteurs ont perdu Bonke Innocent sur blessure (35). Les quelques 500 supporters des Merlus présents à Rennes, dont certains ont passé une grande partie du match torse-nu, ont vu les derniers espoirs d'une remontée s'évaporer avec le coup de tête gagnant d'Hamari Traoré, trouvé au premier poteau par l'inusable Bourigeaud. Dans leurs chaussons, les Rennais ont quand même trouvé le moyen de se compliquer la vie, Nayef Aguerd voyant rouge pour avoir accroché Armand Laurienté, qui partait défier Doğan Alemdar (57).Une petite tâche qui pourrait enquiquiner les Bretons pour les prochaines échéances, mais qui n'a pas réveillé Lorient, giflé une quatrième fois par Flavien Tait, dont le tir lointain plein axe a trompé Dreyer. Plus de suspense, mais encore des morts de faim sur le terrain, à commencer par le jeune Lorenz Assignon, qui a offert le cinquième but sur un plateau à Laborde après un contre supersonique dans le temps additionnel. Le bouquet final d'un énième succès spectaculaire qui permet à Rennes de sécuriser sa troisième place pour une semaine supplémentaire et de laisser son voisin lorientais poursuivre sa lutte pour son maintien dans l'élite.Chacun son chemin, chacun ses ambitions.