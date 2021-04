Rennes plie Angers

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Bamba, I. Traoré, Thomas, Capelle - Amadou (Ould Khaled, 83e), Mangani - Cho (Thioub, 66e), Bobichon (Taïbi, 66e), Diony (Fatar, 77e) - Bahoken (Fortuné, 77e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Rennes (4-2-3-1) : Gomis - Traoré, Da Silva, Aguerd, Truffert (Dalbert, 77e) - Camavinga (Grenier, 77e), Nzonzi - Doku, Tait, Bourigeaud (Del Castillo, 90e+2) - Terrier (Guirassy, 64e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Le Stade rennais et les matchs à 13 heures (ou plutôt 12h45, cette fois), c'est une grande histoire d'amour.Souvent programmé à l'horaire préféré des téléspectateurs asiatiques depuis l'arrivée de Bruno Genesio sur son banc, le SRFC a confirmé qu'il aimait jouer à l'heure de la galette saucisse sur le marché des Lices en allant s'imposer à Angers (0-3), privé de nombreux joueurs ce samedi. Comme les ultras angevins, dont la banderole avec l'inscriptiona trôné en tribune pendant toute la rencontre, la bande de Stéphane Moulin a mis du temps à se mettre dans sa partie, laissant aux visiteurs le monopole du ballon et des jolis mouvements durant les vingt premières minutes. Il a finalement fallu que Rennes se mette à ronronner et la fin du premier acte pour assister au tournant du match. Dans la foulée d'un but très sévèrement refusé à Bahoken pour un contact léger sur Gomis, coupable d'une faute de main, les Rouge et Noir ont fait la différence grâce au duo Doku-Terrier, le second enroulant parfaitement son tir après une bonne remise de son copain. Sur le chemin du vestiaire pour l'entracte, Moulin et le SCO ont de quoi râler.Pas verni, Angers a surtout été pénalisé par son manque d'idées. À l'image d'un Diony maladroit, les locaux ont souvent mal joué les coups et les contres face à une équipe rennaise sur courant alternatif, et parfois fébrile dans les trente derniers mètres en raison notamment d'un manque d'agressivité. Et quand le SCO semblait prendre le dessus en deuxième période, Rennes est venu porter le coup de grâce en deux passes, Bourigeaud trouvant Tait dans la profondeur avant que l'ancien Angevin ne serve parfaitement Terrier en retrait pour le but du break. De quoi permettre à Salin, aboyeur du début à la fin dans les tribunes de Raymond Kopa, d'hurler un bon coup, et de frissonner sur le coup de tête de Thomas, tout proche de remettre Angers dans le coup. En vain, les visiteurs résistant à la timide domination angevine, et enfonçant le clou à l'entrée du temps additionnel après un numéro de soliste de Guirassy. Un nouveau coup sur le casque du SCO à quatre jours d'un déplacement attendu au Parc des Princes, en Coupe de France.Tout va bien à Rennes, qui signe un quatrième succès en cinq rencontres et met la pression à Marseille et Lens dans la course à l'Europe. Vivement le prochain match à l'heure asiatique, pour les Rouge et Noir.