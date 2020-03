Rennes fait exploser Montpellier

Trois jours après son élimination en demi-finale de Coupe de France, le Stade rennais s'est consolé en cartonnant Montpellier (5-0), toujours aussi fébrile loin de la Mosson, au terme d'un match référence. Rennes met la pression sur Lille, revient à six unités de l'OM et conforte encore sa place sur le podium.

150

Maouassa, homme à tout faire

Ciel bleu sur Rennes

Rennes (4-3-3) : Mendy - Traoré, Da Silva, Gnagnon, Maouassa (Boey, 82e) - Léa-Siliki (Bourigeaud, 69e), Nzonzi, Camavinga - Tait, Hunou, Del Castillo (Raphinha, 76e). Entraîneur : Julien Stéphan.

Montpellier (3-4-1-2) : Rulli - Mendes, Hilton, Congré (Sambia, 46e) - Vargas (Ferri, 63e), Le Tallec, Savanier (Yun, 84e), Ristic - Mollet - Laborde, Delort. Entraîneur : Michel Der Zakarian.

Non, le Stade rennais n'a pas tout perdu. Après la défaite cruelle - et méritée - à Saint-Étienne , jeudi soir, aux portes d'une deuxième finale consécutive de Coupe de France, il pouvait y avoir des interrogations sur le jeu proposé par l'équipe de Julien Stéphan, et surtout sa capacité à rester dans la course au podium en championnat jusqu'au bout du printemps. Puis, il y a eu cette réponse claire et nette face à Montpellier, un concurrent direct, au Roazhon Park : un succès inattendu, éclatant (5-0), contre un MHSC toujours aussi fébrile hors de ses bases, et surtout à dix longueurs de Rennes à dix journées de l'épilogue. Pour le SRFC, c'est ce qu'on peut appeler un match référence.La menace du coronavirus, l’élimination de jeudi et la météo lunatique n’empêchent pas le public rennais de s’offrir sa petite sortie dominicale du côté de la route de Lorient. Après le déluge, les tribunes du Roazhon Park se garnissent sous le beau temps. Et Stéphan sort une composition surprise de son chapeau : un 4-3-3, sans Niang, Raphinha ou Bourigeaud, laissés sur le banc. Un système bien rôdé, un milieu plus dense et une équipe de Montpellier rapidement bousculée par la volonté rennaise. Les premières mèches allumées par Léa-Siliki (3) et Del Castillo (6) ne sont pas cadrées, puis Maouassa sort du bois. Le gaucher déborde, repique dans l’axe et envoie un cachou du pied droit dans la lucarne de Rulli (1-0, 9). Premier rugissement.Comme trop souvent loin de la Mosson, Montpellier subit. Dans la même minute, Hunou manque le, puis Laborde fait parcourir un frisson dans l’enceinte bretonne en faisant trembler la barre de Mendy de la tête (22). La rencontre est animée, plaisante, et Rennes ne se gêne pas pour bonifier sa belle première demi-heure. Au milieu de terrain, Léa-Siliki lance un contre d’une déviation astucieuse, qui permet à Tait d’aller fixer Congré et Rulli avant de servir le deuxième but sur un plateau à Hunou (2-0, 28). Le public fait la fête, le banc rennais aussi. Der Zakarian, lui, peut se gratter le crâne, même si son MHSC termine mieux le premier acte, croyant même revenir sur une double occasion énorme : un ballons sauvé sur sa ligne par Gnagnon à la suite d’un corner, puis un ciseau claqué par Delort sur le poteau (35). Pile le moment choisi par le ciel pour se couvrir.Pour sortir de la grisaille, Der Zakarian mise sur un changement tactique : son équipe revient sur la vilaine pelouse du Roazhon Park dans un 4-4-2, Sambia ayant pris la place de Congré. Mais les deux formations ronronnent pendant que les grêlons font leur apparition pour un nouveau déluge. Sans inspiration, les Montpelliérains sont incapables de passer entre les gouttes pour inquiéter Mendy, alors que Traoré (50) et Del Castillo (63) manquent encore le cadre. Puis, Rennes décide de chasser les derniers nuages pour enfoncer les visiteurs et confirmer son match référence. Au bout d’une nouvelle percée, l’excellent Camavinga, libéré par la présence du serein Nzonzi, décale parfaitement Tait qui enroule sa frappe pour inscrire son deuxième pion de la saison en championnat (3-0, 68). Troisième rugissement.Et un quatrième dans la foulée : à peine entré en jeu, Bourigeaud est fauché par Sambia dans la surface et Del Castillo se charge de transformer le penalty pour plier définitivement l’affaire (4-0, 73). À la rue, Montpellier lâche complètement prise et boit la tasse face aux vagues rennaises, au point d'être à deux doigts de craquer une nouvelle fois sur un missile de Traoré. Il faut finalement une énième erreur défensive pour offrir le clou du spectacle aux Rennais : Mendes concède un nouveau penalty sur Boey, puis Hunou fait rugir une cinquième et dernière fois un public en transe (5-0, 87). Tiens, le ciel est redevenu bleu.