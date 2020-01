Reims accède aux demies sur la pointe des pieds

Reims (4-2-3-1) : Rajković – Foket, Disasi, Abdelhamid, Kamara – Romain, Chavalerin – Cafaro (Mbuku, 49e), Oudin, Doumbia (Donis, 65e) – Dia (Suk, 85e). Entraîneur : David Guion.



Strasbourg (4-2-3-1) : Kamara – Lala, Mitrović (Lebeau, 90e+6), Koné, Carole – Djiku, Sissoko (Zohi, 69e) – Bellegarde, Fofana, Thomasson (Corgnet, 83e) – Ajorque. Entraîneur : Thierry Laurey.

RD

Treize ans que le Stade de Reims n’avait plus connu ça.En s’arrachant jusqu’au bout à dix contre onze et au terme d’une séance de tirs au but haletante, l’équipe de David Guion a sorti le tenant du titre strasbourgeois et se qualifie pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue ce mardi soir. Sur une pelouse indigne qui ne favorise pas l’expression des 22 acteurs, le premier acte s’avère verrouillé de part et d’autre. Seuls les deux meilleurs buteurs respectifs des deux formations tentent, tant bien que mal, de réveiller les débats. Inspiré, Ajorque n’est pas loin de surprendre Rajković d’un extérieur du gauche soudain (11) avant que Dia ne lui réponde en trouvant Kamara sur sa route après avoir pris le meilleur sur Mitrović (29).Insipide en première période, la partie retrouve toutefois un élan inespéré à Auguste-Delaune après la pause. À peine entré en jeu, Mbuku dégomme la cheville de Thomasson et se voit logiquement expulser alors qu'Oudin (49) et Fofana (51) viennent de raviver l’intérêt de la rencontre. En infériorité numérique, la meilleure défense de l’Hexagone avec le PSG s’évertue dès lors à préserver sa cage inviolée malgré les assauts répétés adverses. Mais les hommes de Thierry Laurey, à l’image de cette superbe reprise de Corgnet qui flirte avec le montant de Rajković (84) ou de cette frappe enroulée sur le poteau de Djiku (90), pèchent dans la finition. Et offrent une séance de tirs au but inespérée aux Champenois. Un exercice qui leur sourit avec la dernière tentative réussie d’Abdelhamid synonyme de qualification, provoquant les larmes du président rémois Jean-Pierre Caillot.Le rêve de se rendre au Stade de France n’est désormais plus qu’à une marche.