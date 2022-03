Qui pour remplacer Mauricio Pochettino ?

Après l'échec du PSG face au Real Madrid, qui a entraîné ce mercredi l'élimination du club en Ligue des champions, le sort de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG semble scellé. L’Argentin aura beau remporter le prochain championnat de France, il ne devrait pas faire de vieux os dans la capitale. Mais la question qui se pose alors est : qui sera assez fou pour reprendre le flambeau ?

Antoine Kombouaré

Yannick Noah

Diego Simeone

Nicolas Sarkozy

Roberto De Zerbi

Wilfried Mbappé

Vincent Hognon

Par Bilal Bey

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La solution la plus évidente qui soit, mais les dirigeants parisiens sont sans doute trop aveugles pour la voir. Coach Kombouaré, le porte-bonheur du club parisien qui a éliminé le Real Madrid de la Coupe UEFA en 1993 d’un coup de casque, le premier entraîneur de l’ère qatarie et sûrement celui à qui on a le moins à reprocher, mis à part peut-être une élimination en poule lors de l’édition 2011-2012 de la Ligue Europa, mais qu'importe, ce nul ramené du Slovan Bratislava (0-0, expulsion de Chantôme et de Tiéné) appartient au passé. Remercié en décembre de cette même saison, alors que le Qatar avait pris possession du club depuis l’été, le Kanak avait été remplacé par Carlo Ancelotti. Le scénario est tout écrit : Kombouaré a redoré son image lors de cette saison 2021-2022 historique avec Nantes , va tranquillement décrocher le top 5 avec les Canaris et ramener la Coupe de France dans la capitale des Ducs de Bretagne, avant de revenir terminer son histoire avec le PSG. De la hargne, de l'humilité, Ludo Blas et Nico Pallois dans ses valises, voilà tout ce dont ce club a besoin. Nasser qui pète les plombs et qui veut se battre, Neymar et Donnarumma qui se crêpent le chignon . Il faut amener un peu de tranquillité, de zénitude et de calme à cette équipe. Pour cette tâche, Yannick Noah semble tout à fait qualifié. Oui, il a eu un petit excès de colère ce mercredi après l’élimination , mais que voulez-vous ! Ce club rendrait même Gandhi violent. En la personne de Noha, le PSG aurait à sa tête un amoureux du club, mais également une légende qui a été durant onze années la personnalité préférée des Français. De quoi attiser une plus grande sympathie autour du club dans l’Hexagone. Et pour les sceptiques qui trouveraient étrange de voir sur un banc un ancien tennisman, chanteur et chef de village au Cameroun, sachez que Yannick Noah est un entraîneur expérimenté. Il a entraîné l'équipe de France de tennis en Coupe Davies, mais surtout, il a déjà travaillé au club en tant que coach mental en 1996. Année ou le PSG remporte la seule et unique Coupe d'Europe de son histoire. Sûrement pas un hasard.Si le concept commence à s'essouffler du côté de l'Atlético, le dogme de Diego Simeone pourrait trouver une seconde jeunesse à Paris. Car si dans sa quête le menant à la Ligue des champions, le PSG n’a fait qu’échouer en optant pour des individualités et des entraîneurs prônant un jeu offensif, la solution est peut-être d’opter pour le très pragmatiqueSimeone, lui qui prône les valeurs collectives et la rigueur défensive à tout bout de champ. Dès lors, les séquences aperçues mercredi au Bernabéu mettant en scène une défense parisienne complètement à la rue dans les 30 dernières minutes ne seraient qu’un lointain souvenir. Cependant dans ce football, pas de place pour Lionel Messi. Car l’ensemble du onze, même les attaquants, doivent mettre la main à la pâte sur les tâches défensives, et Diego Simeone est allergique aux marcheurs blancs au milieu du terrain. Petit bonus sur le CV du: la seule Coupe d'Europe qu'il a soulevée lors de sa carrière de joueur est la Coupe UEFA (ancêtre de la Ligue Europa pour les préadolescents qui nous lisent) 1998, remportée avec l'Inter Milan face à la Lazio et sur la pelouse du Parc des Princes.Et si à chaque fois que Nicolas Sarkozy était aperçu dans les tribunes du Parc des Princes en compagnie de Nasser et Leonardo, c’était simplement pour les supplier de lui filer le poste d'entraîneur principal ? L'ancien président de la République, las de jouer les sparring-partners au moment de commenter la situation géopolitique ou d'enchaîner les funérailles d'anciennes gloires du PAF, se ferait un malin plaisir de resserrer quelques boulons dans le vestiaire et surtout de trouver un nouvel auditoire. Et puis si ces méthodes sont jugées trop rigides, la solution Philippe Poutou peut aussi être envisagée : parce que ça va bien cinq minutes de se faire avoir par des clubs milliardaires ! Révolution !Parce que Roberto De Zerbi ne sait pas combien de temps cette guerre entre la Russie et l’Ukraine va durer, mais qu'il va bien quand même falloir finir par retourner au boulot. Évidemment, l’Italien est rentré au pays , mais il est toujours officiellement le coach du Shakhtar Donetsk. Donc si un club, qui plus est le PSG, veut bien de lui, il ne sera sans doute pas difficile de le convaincre de gribouiller son « lu et approuvé » en bas de son CDD. D’autant qu’il pourrait amener avec lui sa petite troupe de cracks brésiliens. Et Marquinhos et Neymar ont clairement besoin du réconfort de leurs compatriotes.La famille Gastien l'a rappelé cette saison du côté de Clermont Foot : un père est capable d'entraîner son fils en Ligue 1. Bon, Wilfried a sûrement d'autres choses à faire dans la vie, mais voilà sûrement le seul moyen pour le PSG de conserver Kylian Mbappé.Parce qu'avec l'ancien coach du FC Metz, les Parisiens auront cette fois une bonne raison de pleurer. Surtout s'il décide de renforcer son staff en récupérant un ancien de la maison : Cristian Rodríguez, plus connu sous le petit sobriquet de « Cebolla » .