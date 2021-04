Qui es-tu, Ryan Mason ?

La finale de League Cup aurait dû offrir le 26e duel entre Pep Guardiola et José Mourinho. C'était compter sans Daniel Levy, qui a débarqué le Special One lundi, propulsant en même temps Ryan Mason sur le devant de la scène. Vainqueur de Southampton mercredi pour sa première en tant qu'entraîneur principal, à seulement 29 ans, l'Anglais sera ce dimanche face à un défi encore plus grand : dépoussiérer l'armoire à trophées de Tottenham, qui n'a plus été ouverte depuis 2008. Une trajectoire aussi surprenante que rafraîchissante pour un homme qui a dû stopper sa carrière de joueur prématurément. Et qui a passé quelques mois à Lorient.

« Si je recommençais à frapper des ballons avec la tête pendant un an ou même six mois, je risquais de souffrir de démence ou d'épilepsie à 28 ou 29 ans. »



Coup de tête

« Je me rappelle que Ludo Giuly était venu lui parler après un match de CFA parce que tactiquement, il n’arrivait pas à s’adapter. »

Tottenham dans la peau

Boulangerie, sauna et CFA

« Quand on faisait un toro à l’échauffement, je voyais qu’il y avait quelque chose en plus. Il comprenait tout, ça allait très vite dans sa tête. »

« Son nom revenait souvent comme exemple »

Une finale de League Cup, à Wembley, avec Tottenham, contre une équipe qui joue en bleu. Comme un air de déjà-vu pour Ryan Mason. En 2015, le milieu de terrain anglais est titulaire aux côtés d’Hugo Lloris, Eric Dier ou Harry Kane, toujours dans l'effectif aujourd'hui. Less’inclinent face au Chelsea de John Terry, Eden Hazard et Diego Costa, qui remportera aussi la Premier League dans la foulée. Un scénario étrangement similaire à celui de cette saison au moment où Tottenham s’apprête à défier le leader du championnat, Manchester City. À un détail près : Ryan Mason sera cette fois sur la touche, dans le costume d’entraîneur. Sacrée revanche pour un homme qui a frôlé la mort le 22 janvier 2017.Ce jour-là, Hull City se déplace à Stamford Bridge. Mason est titulaire au milieu de terrain. Cette 69apparition en Premier League sera sa dernière puisqu'un duel aérien avec Gary Cahill signera l’arrêt de sa carrière de footballeur., racontait l’intéressé, victime d’une fracture du crâne, à. Opéré une heure après le choc, l’Anglais ressort du bloc avec 14 plaques métalliques et 28 vis dans la tête. Il ne renonce pas pour autant à l’idée de retrouver les terrains, et reprend même l’entraînement avec les, explique-t-il.Jusqu’à un scanner passé en février 2018 :Avec le sentiment qu'il aurait pu accomplir davantage, mais la fierté d'avoir coché toutes les cases.Le gamin de Cheshunt, dans la banlieue de Londres, porte le maillot de Tottenham depuis 1999. Issu de l’Academy, il débute avec l’équipe première à l’âge de 17 ans. Il la représentera 70 fois au total. Malgré les contretemps, un homme lui accordera particulièrement sa confiance, Mauricio Pochettino, dont le mandat coïncidera avec la réalisation de plusieurs de ses rêves : marquer avec les, en porter le brassard, et devenir international anglais (une sélection en mars 2015)., expliquait Mason.Une carrière à l'accent britannique très prononcé, forcément, avec d’autres expériences à Yeovil, Millwall ou Swindon Town. Au milieu, un crochet par le Morbihan, et plus précisément Lorient. L'histoire de quelques mois, en 2013, pendant lesquels Mason ne jouera qu’avec la CFA., resitue Fabien Robert, alors chez les Merlus.Un amour encore plus fort que celui qu’il portait aux viennoiseries françaises. C’est dire., confie Fabien Robert."Faut que je fasse gaffe sinon, quand je vais rentrer à Tottenham, ils vont m’enfoncer au test !"Un petit plaisir qui n'interrogeait en aucun cas son professionnalisme."Ah, mais tu viens de Lorient, comme Ryan Mason !""Ok, mais il n’a jamais joué un match pour nous à Lorient !"Ancien gardien des Merlus, Benoît Assadi a lui aussi été marqué par cette rigueur :, se marre-t-il.Ce qui lui a permis de devenir, à 29 ans, le plus jeune manager de l’histoire de la Premier League. Plus jeune qu'Attilio Lombardo, qui avait pris les rênes de Crystal Palace à l'âge de 32 ans en 1998, ou André Villas-Boas, arrivé à Chelsea à 33 ans.Contraint de raccrocher les crampons, Mason revient à Tottenham en avril 2018. Le club londonien lui confie le poste d’entraîneur des U19 en juillet 2019, puis celui de responsable du développement des joueurs en août 2020. Propulsé sur le banc de l’équipe première en remplacement de José Mourinho lundi, il peut compter sur l’appui d’hommes d’expérience comme Chris Powell, ancien coach de Charlton et Huddersfield, et Nigel Gibbs, passé par le staff de Reading, Leeds ou encore Swansea., estime Benoît Assadi., ajoute Fabien Robert, qui coache les U18 de Gloucester.Six matchs restent à jouer pour aller chercher un premier trophée attendu depuis treize années ainsi qu'une place européenne. Et qui de mieux qu'un Mason pour bâtir demain ?