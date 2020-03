76

L'amour du tacle bien fait.Felipe Melo prouve une nouvelle fois qu'il vaut mieux ne pas trop le chauffer. Le rugueux défenseur, toujours actif au sein du club brésilien de la Sociedade Esportiva Palmeiras malgré ses 36 balais, montre qu'il maîtrise le tacle comme personne.Sur son compte Instagram, le Brésilien a en effet remanié à sa sauce le «» , qui consiste à se filmer en train de réaliser un maximum de jongles possible avec un rouleau de papier toilette. Crâne bien dégarni, barbe étoffée et malgré un léger embonpoint, Melo arborait le look de celui à qui on ne la fait pas. Après avoir commencé à jongler avec son rouleau, son âme de défenseur a repris le dessus et c'est donc le plus naturellement possible qu'il a taclé... son propre PQ.Monsieur Propre 2.0.