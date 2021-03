Pourquoi Alès-Montpellier a failli être délocalisé

Craintes d'affrontements, menace de délocalisation et sécurité renforcée : l’Olympique d’Alès en Cévennes a vécu une semaine mouvementée, animée par la peur de ne pas pouvoir recevoir Montpellier dans son stade en seizièmes de finale de Coupe de France ce samedi. La faute à la rivalité entre le MHSC... et les Crocos nîmois. Explications.

Match à trois

« À la réunion avec la préfecture, on nous a décrit Beyrouth. On déclenche quelque chose d’énorme pour un match à huis clos, c'est fou. »

Gard à Montpellier

« Il n’y avait aucun rendez-vous avec les Nîmois ou quoi que ce soit, c’est du pur fantasme. On n’est pas dans la recherche de violence, on voulait monter à Alès parce qu’on aime la coupe. »

L’histoire, celle d’un match à huis clos qui a failli être délocalisé à cause des supporters d’une équipe même pas à l’affiche de la rencontre, est invraisemblable. Ce samedi, l’Olympique d’Alès en Cévennes (N3) reçoit le voisin montpelliérain en seizièmes de finale de Coupe de France. Jusqu’ici, tout va bien (en dehors du huis clos imposé par le contexte sanitaire, qui vient gâcher un peu la fête). Mais le coronavirus n’est rien à côté d’autres invités surprises qui voulaient s’incruster : les supporters du Nîmes Olympique, prêts à avaler les 40 bornes qui les séparent d'Alès pour faire coucou à leurs amis montpelliérains osant traverser la frontière entre l'Hérault et le Gard. De là à imaginer le stade Pierre-Pibarot se transformer en champ de bataille entre Montpelliérains et Nîmois, il n’y a qu’un pas que les autorités ont allègrement franchi. Et tant pis pour l'Olympique d'Alès.Reprenons depuis le début. Fin février, le tirage au sort des seizièmes de finale de la coupe a lieu. À Alès, le manager général Philippe Mallaroni savoure quand son club hérite de Montpellier :Ville du nord du Gard, Alès va défier le grand voisin héraultais avec qui elle entretient moins de rivalité qu’avec sa voisine gardoise : Nîmes., précise Mallaroni. Dans les faits, les Alésiens férus de Ligue 1 sont partagés entre la Mosson et les Costières, assure le dirigeant.Du côté de la butte Paillade, principal groupe de supporters du MHSC, Sylvain confirme., assure l’ultra montpelliérain, qui y a vécu plusieurs années et y compte toujours de la famille., prophétisait le Montpelliérain avant qu'un arrêté préfectoral soit effectivement pris pour interdire la circulation des Montpelliérains dans le Gard ce samedi. Justement, c’est cette proximité qui a mis le feu aux poudres du côté de la préfecture du Gard. Car comme redouté par les Héraultais, les autorités se sont agitées en apprenant que des Pailladins pourraient faire le déplacement malgré le huis clos. Le début des ennuis.À Alès, Philippe Mallaroni revient sur sa semaine agitée :(division nationale de lutte contre le hooliganisme, NDLR)Pris au dépourvu à quatre jours du match, le modeste club de N3 planche à l’improviste sur trois scénarios. Le premier : décaler le match en soirée, pour profiter du couvre-feu. Impossible, à cause de la retransmission TV et de l'éclairage vétuste du stade. Le deuxième : inverser la rencontre, et la jouer à Montpellier ou ailleurs dans l’Hérault. Difficile, cependant, de trouver un stade en si peu de temps. Le troisième scénario est ainsi retenu : maintenir le match à Alès, en renforçant le dispositif de sécurité aux frais du club alésien., regrette Philippe Mallaroni. Si l’OAC s’est plié aux demandes des autorités, son manager estime qu’il y a eu excès de zèle :D’autant que lorsque l’on demande aux premiers intéressés, les supporters montpelliérains, l’affaire était réglée depuis longtemps :, assure Sylvain.Mais alors, qu’est-ce qui explique cet emballement autour de ce seizième de finale de Coupe de France ? Sylvain et la Butte Paillade ont une réponse :Un point de vue partagé par le manager général de l’Olympique d’Alès :Car si le MHSC et le NO ont soutenu le club, notamment par des appels des directeurs respectifs de la sécurité, le pensionnaire de N3 sera bien seul pour payer les fourgons de CRS supplémentaires déployés sur ce match à huis clos. Mais le principal, pour Mallaroni, reste que la rencontre se joue :