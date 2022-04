Pour le président de Nancy, Chien Lee, « la déception des supporters est légitime »

Message en tribune Piantoni (encore fermée ce soir) avant #ASNLCNFC ? « NEW CITY CAPITAL OUT » pic.twitter.com/qYzxKwlUGT — (@asnlfans) April 16, 2022

LB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Attention, qui se frotte aux supporters de Nancy s’y pique.Le président du conseil d’administration et actionnaire du club lorrain s’est (enfin) rendu à Nancy. Si Chien Lee a trouvé la ville, il n’a pas dû penser la même chose du stade Marcel-Picot. Pour lui souhaiter bienvenue, une banderole « New City Capital Out » avait été déployée par un groupe de supporters, le Saturday FC, à l'occasion de la réception de Niort (0-2, le 16 avril dernier). Sa gestion du club (vingtième de Ligue 2) et surtout les arrangements avec les autres clubs du fonds d’investissement New City Capital Group (Ostende et Barnsley) sont contestés par les fans. a-t-il déclaré dans les colonnes de L'Est-Républicain. Alors qu’Olivier Rouyer et l’association Socios Nancy veulent reprendre le club, l’homme d’affaire chinois ne veut pas entendre parler de cession :Il avoue déjà travailler sur la saison prochaine. Ce qui ne va pas réjouir les supporters de l’ASNL..., conclut Chien Lee.Le chardon est ardent.