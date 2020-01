Le Real piétine Getafe

50

Getafe (4-4-2) : D. Soria - Suárez, Dakonam, Cabrera, Nyom (Ndiaye, 81e) - Fajr (J. Molina, 60e), Arambarri, Maksimović, Cucurella - Mata (Portillo Soler, 80e), Ángel. Entraîneur : José Bordalás.



Real Madrid (4-3-3) : Courtois - Carvajal, Varane, Militão, Mendy - Modrić, Casemiro, Kroos (Valverde, 71e) - Bale, Benzema (Jović, 81e), Isco (Vinícius, 71e). Entraîneur : Zinédine Zidane.

Joli cadeau d’anniversaire.Pour les quatre ans de l’ère Zidane, le Real Madrid s’est adjugé sans rayonner le derby madrilène face à Getafe, ce samedi, pour le compte de la 19journée de Liga.» En quête d’une couronne nationale depuis 2017, Zizou s’était mis en ordre de bataille avant de défier un adversaire qui n’a plus rien d’un faire-valoir en Espagne. Sur la pelouse en partie ombragée du Coliseum Alfonso Pérez, les débats peinent à décoller. Dans une entame de partie émaillée de fautes de part et d’autre, le Real tient le ballon sans parvenir à déstabiliser le pressing exercé par les. Fébrile en l’absence de Ramos, suspendu, la défenses’expose, et Arambarri oblige Courtois à s’employer après un superbe enchaînement contrôle de la poitrine-frappe (24). Getafe fait preuve d’audace, à l’image de Cabrera, tout proche de surprendre le portier belge à deux reprises (31, 45+2), et d’un tir trop croisé de Fajr (38), mais va faillir sur la première occasion franche des visiteurs. Sur un centre de Mendy, Varane gêne Soria dans les airs et le pousse à marquer contre son camp.Le second acte s’avère tout aussi haché avec des obstructions à foison de la part des. Mais les partenaires de Benzema, qui n’ont plus perdu contre Getafe depuis août 2012, gardent la tête froide devant cette agressivité. Et double la mise grâce à Varane, à la réception d’un coup franc de Kroos. Suffisant pour éteindre tout suspense, avant que Modrić ne se joigne à la fête dans le temps additionnel.Avec ce succès, qui lui permet de sourire après trois nuls consécutifs et d’étirer sa série d'invincibilité à dix matchs d’affilée en Liga, le Real passe provisoirement leader en attendant le derby catalan entre l’Espanyol et le Barça.