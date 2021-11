Oui, Gauthier Hein doit remporter le prix Puskás

Stupeur à Auxerre : ce lundi après-midi, le club icaunais est sorti de table avec un portable qui a dû vibrer très fort. Et pour cause : la FIFA a publié sa liste des dix prétendants au prix Puskás du plus beau but de l’année, avec Gauthier Hein en deuxième position. Désormais, il faudra tout faire pour que « Gotcho » accroche la breloque dans son armoire à trophées le 17 janvier prochain. Parce qu’il le mérite.

Vidéo

Une masterclass de Gotcho dans la Bombonera des Deux-Sèvres

C'est lui le G.A.U.L.T.

Par Juli-Hein Duez

2008 : année bénie pour Gauthier Hein qui souffle sa douzième bougie en remportant la Danone Nations Cup et le titre de champion de France de tennis de table, catégorie des moins de 1300 points . Une décennie plus tard, trois petits matchs disputés avec les pros du FC Metz lui permettent d’être sacré champion de Ligue 2, cuvée 2018-2019. Mais dans le Nord, à Valenciennes, que le blondinet de Thionville se révèle véritablement la saison suivante, barré par la concurrence chez les Grenats. Le prêt est suffisamment efficace (26 matchs disputés, un but marqué) pour taper dans l’œil de l’AJ Auxerre qui lui offre trois ans de contrat et une place de titulaire sur l’aile droite. Cette saison, Gauthier Hein facture deux buts et cinq passes décisives en seize apparitions. Son ratio est déjà meilleur que sur l’ensemble de l’exercice 2020-2021 (33 matchs, quatre buts, trois assists) et pourtant, il y a fort à parier qu’il s’arrête un instant pour repenser avec tendresse à la soirée du samedi 10 avril dernier.Ce week-end-là, les Français tirent la gueule à cause du troisième confinement et les supporters de l’AJA tirent doublement la gueule à cause des quatre matchs nuls que vient d’enchaîner leur équipe, incapable de terminer une rencontre avec trois points dans la musette depuis deux mois. C’était contre Chambly et Gauthier Hein était alors assis sur le banc. Dit autrement, le Mosellan a la moutarde qui lui monte au nez. Son club stagne à la dixième place, les Chamois niortais sont 14. Dit autrement : prenables. Même dans leur antre de René-Gaillard. Ce 10 avril 2021, les supporters ajaïstes ne risquent de l’oublier de sitôt, pour la simple bonne raison que rien n’était normal ce soir-là. L’oreille vissée au poste de radio ou les yeux rivés sur leur écran de télé, ils s’étranglent en apprenant que c’est le défenseur central Gautier Lloris (frère de) qui plante un doublé salvateur et compense ainsi l'inefficacité offensive de Mickaël Le Bihan, resté muet toute la rencontre.Et à vingt minutes du terme, ce sont les commentateurs qui s’étranglent. Servi par le latéral haïtien Carlens Arcus, Gauthier Hein récupère un bon ballon à l’entrée de la surface chamoisine et dégaine son six-coups : pan ! Valentin Jacob, pan ! Darline Yongwa, pan ! Dylan Louiserre, pan ! Tom Lebeau, pan ! Bryan Passi et pan ! Ibrahima Conté. Le barillet est vide, mais Quentin Braat s’effondre quand même, crucifié par ce ballon tiré à bout portant et qui termine en plein dans sa lucarne. La séquence dure huit secondes. Huit secondes pendant lesquelles Gauthier Hein inscrit son troisième but de la saison au terme d’un époustouflant numéro de soliste. La contribution d’Alexandre Coeff qui s’ensuit est presque anecdotique (quoique...) et l’AJA repart des Deux-Sèvres avec un splendide 0-4 au tableau d’affichage.Aujourd’hui, ces huit secondes permettraient à Gauthier Hein d’entrer dans l'histoire du football mondial. Son exploit n’est pas passé sous les radars de la FIFA et c’est tant mieux. Le voici désormais candidat au prix du plus beau but de l’année , aux côtés d’un ou deux ciseaux acrobatiques vus, revus et corrigés, d’un lob de très loin marqué pendant l’Euro (mouais) ou encore de quelques noms vaguement connus (Ryad Mahrez, Valentino Lazaro, Erik Lamela). Bref, tout autre choix que celui des boucles d’or les plus rutilantes du football hexagonal serait une déception pour celles et ceux qui arrivent encore à s’exciter devant la remise des trophées The Best. En sachant que le Prix Puskás est déterminé à 50% par le vote du public, nous avons le pouvoir (oserait-on même dire, le DEVOIR) de faire la différence et de voter pour Gauthier Hein, jusqu’au 10 décembre prochain . Pour offrir un trophée international à un footballeur français. Et aussi pour dépoussiérer l’armoire à trophées de son club, orpheline depuis la Coupe Gambardella 2014. Alors, toutes et tous ensemble, en avant pour l’opération #GauthierNuméroUn