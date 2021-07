OM : la petite révolution de Longoria

Avec déjà cinq recrues officialisées pour lancer un mercato attendu, l'Olympique de Marseille veut laisser derrière lui une saison chaotique, mais sauvée par une cinquième place synonyme de qualification européenne. Dans ce contexte, le président-directeur sportif Pablo Longoria a redonné le goût du professionnalisme et une certaine unité au sein d'un club secoué par les divisions et les crises institutionnelles cette dernière année.

Longoria, patron plus vraiment incognito

« L'OM doit jouer en Ligue des champions tous les ans. C'est une obligation. »

Entre ambition et prudence

Par Clément Gavard

Les supporters marseillais n'ont pas eu le temps, depuis le début de l'été, de saliver en cachette devant les premières recrues de luxe du Paris Saint-Germain. Très loin de bénéficier de la puissance financière du rival parisien, les dirigeants olympiens ont choisi d'être hyperactifs sur le marché des transferts, multipliant les pistes concrètes et les arrivées officielles, en attendant peut-être de voir un ou deux cadres mettre les voiles. Les premières nouveautés au menu de l'OM version 2020-2021 ? Gerson, une belle promesse venue de Flamengo contre un gros chèque de 25 millions d'euros ; Leonardo Balerdi transféré définitivement à l'OM pour un peu moins de dix patates ; Konrad de la Fuente, 19 piges, arrivé en provenance du Barça (3,5 millions d'euros) ; Cengiz Ünder, un prêt payant (500 000 euros) pour un gars de la Roma à relancer ; et donc Mattéo Guendouzi, prêté par Arsenal et de retour dans la Ligue des talents trois ans après avoir quitté Lorient. La liste pourrait même s'allonger dans les prochains jours, le gardien Pau Lopez, annoncé en prêt avec option d'achat à hauteur de 13 millions d'euros, étant attendu sur la Canebière, tout comme Luan Peres, défenseur de 26 ans sur le point de passer de Santos à l'OM selon les informations de RMC Sport. Nouveau look pour une nouvelle vie ? En attendant les premières réponses sur le terrain, Marseille semble en tout cas disposer d'un plan de route très précis.Après avoir sauvé les meubles avec une 5place, synonyme de qualification pour la phase de poules de Ligue Europa à l'automne, au bout d'une saison tempétueuse et marquée par une importante crise institutionnelle, l'OM a retrouvé de la cohérence dans ses idées et son projet. Une petite révolution qui porte le nom de Pablo Longoria, directeur sportif propulsé président du club phocéen après l'inéluctable éviction de Jacques-Henri Eyraud l'hiver dernier. Si certains techniciens français préféreront peut-être résumer le personnage à un bout de phrase prononcé lors d'un long entretien accordé au quotidien espagnol El País au mois de mars, il est difficile de ne pas constater l'apport du dirigeant à la barbichette depuis sa prise de pouvoir. En plus de disposer d'un large réseau et d'une bonne image auprès de potentielles recrues — ils sont nombreux à avoir vanté l'importance des discussions avec le duo Longoria-Sampaoli dans leur venue à Marseille —, l'Espagnol a également su s'imposer comme un patron crédible malgré son statut de novice.Dernier exemple en date ce jeudi, à l'occasion de la conférence de présentation de Guendouzi dans les salons du Vélodrome, quand Longoria a rangé son sourire au moment d'évoquer la rumeur faisant état d'un possible retour d'Hatem Ben Arfa,rapportant cette semaine que l'ancien Girondin avait eu une conversation avec Sampaoli. Après avoir confirmé l'existence d'un échange entre les deux hommes début juin, le président marseillais a remis les pendules à l'heure :Le message est passé, l'OM ne sera ni un paillasson ni un faire-valoir cet été. Le retour à la normale, symbolisé par cette volonté de travailler proprement et sereinement, ne devrait cependant pas être suffisant pour retrouver Marseille en haut de l'affiche dès la saison prochaine.Le mercato est loin d'être terminé, et l'OM ne dispose pas de beaucoup de garanties. Sans surprise, le recrutement ressemble pour le moment plus à une succession de paris réfléchis sur des jeunes prometteurs (Gerson, De la Fuente, Luan Peres) ou de joueurs à relancer (Ünder, Guendouzi) qu'à des valeurs sûres capables de s'intégrer sans sourciller dans le collectif de Sampaoli., rappelait aussi Longoria jeudi.La situation dont parle l'ancien recruteur de l'Atalanta, c'est celle d'un club qui connaît des difficultés économiques — il n'est pas le seul en Ligue 1 cette saison, c'est vrai —, et qui s'est vu imposer des restrictions par la DNCG début juillet (encadrement de la masse salariale et indemnités de mutation), ce qui aurait obligé l'actionnaire Frank McCourt à remettre entre 40 et 50 millions d'euros au pot pour permettre aux Bleu et Blanc de se renforcer. Ce qui ne devrait pas empêcher l'OM de perdre quelques cadres d'ici fin août (Ćaleta-Car ? Kamara ?), alors que les gros salaires Florian Thauvin et Valère Germain ont déjà déguerpi.En attendant la suite des grands travaux, McCourt, qui n'est toujours, a rappelé à tout le monde les ambitions qu'il avait pour son joujou français après avoir échangé avec les autres présidents de L1 et de L2 à l'assemblée générale de la Ligue cette semaine., a-t-il assuré auprès deUn écran de fumée ? Un discours sans les actes ? Une réelle volonté de faire du club phocéen une machine de guerre ? Après un quinquennat où l'OM aura plus souvent été un candidat à la Ligue Europa qu'à la Ligue des champions, l'heure n'est plus aux belles promesses., a tranché intelligemment Longoria en réponse aux compliments.Pablo Longoria n'est arrivé que l'été dernier, mais il connaît la chanson : une saison à l'OM, c'est long.