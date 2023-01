Nice pense à Régis Le Bris pour la saison prochaine

CG

Le Gym prépare le terrain.Après un début d'année catastrophique et une élimination face au Puy en Coupe de France ce week-end, Lucien Favre est très fragilisé, et le second mariage entre le technicien suisse et le club azuréen ne devrait pas s'éterniser.D'après nos informations, les dirigeants niçois travaillent déjà pour lui trouver un successeur pour la saison prochaine et étudient la piste menant à Régis Le Bris, actuellement à Lorient et avec lequel des premiers contacts ont été établis, sans que rien ne soit encore concret, sachant que l'entraîneur breton ne compte pas quitter le navire morbihannais en cours d'exercice. Le profil du coach de 47 ans plaît en interne chez les Aiglons, notamment à Florent Ghisolfi et Fabrice Bocquet, directeur général de l'OGCN depuis septembre. Le Bris est sous contrat avec les Merlus jusqu'en juin 2025.Le Bris de Nice, ça sonne bien.