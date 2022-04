Nantes et Brest dos à dos

Brest (5-2-3) : Bizot - Faussurier (Mounié, 61e), Chardonnet, Hérelle, Duverne, Brassier - Belkebla, Lasne (Magnetti, 88e) - Honorat, Satriano (Le Douaron, 83e), Del Castillo (Belaïli, 61e). Entraîneur : Der Zakarian.



Nantes (4-2-3-1) : Lafont - Appiah, Girotto, Castelletto, Merlin - Chirivella, Cyprien (Coulibaly, 66e) - Corchia (Doucet, 91e), Blas (Fabio, 91e), Simon (Geubbels, 66e) - Kolo Muani. Entraîneur : Kombouaré.

Profiter de Kolo Muani, pendant qu'il en est encore temps.Telle est la pensée qui doit circuler dans la tête des supporters de Nantes, ce dimanche. Car si leur club ne s'est pas imposé sur la pelouse de Brest et a concédé le nul après avoir longtemps mené, l'attaquant qui partira en Allemagne en fin de saison a encore marqué lors de la 31journée de Ligue 1. Avant même le quart d'heure de jeu, le buteur a en effet inscrit l'unique réalisation des siens suite à un centre de Merlin et un super boulot de Cyprien. Une ouverture du score précoce, mais pas imméritée au vu de la première période plutôt maîtrisée de la part des Canaris. Ces derniers auraient même pu faire le break avant la pause, Chirivella voyant sa frappe être repoussée par Bizot.Pourtant, ce sont les « vrais » Bretons qui se sont procurés la première occasion avec une déviation de Lasne sur coup franc sauvée par Appiah. Brassier, lui, a loupé le cadre un peu plus tard alors que la partie a été momentanément interrompue à la 50minute en raison de fans locaux entrant sur le terrain pour se bastonner avec leurs homologues. Une fois la reprise actée, Bizot a maintenu le suspense avec un arrêt devant Girotto et Satriano a raté l'égalisation à deux reprises (réalisation refusée pour hors-jeu, puis trop court sur une transmission d'Honorat). Finalement, c'est Chardonnet qui a remis les pendules à l'heure en vrai renard des surfaces suite à un corner. Là aussi, le tremblement des filets a semblé logique et est venu récompensé les efforts des Finistériens.Un point chacun, une égalité et pas de deuxième tour pour désigner de vainqueur.

FC