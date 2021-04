Mourinho et Soslkjaer se clashent à propos de Son

MDR

Like father, like Son.La rencontre de ce dimanche entre Tottenham et Manchester United a débouchée sur une passe d'armes musclée entre les coachs des deux équipes. En cause, le but refusé à Edinson Cavani à la 33minute à la suite d'une faute de McTominay sur Heung-min Son. Une légère baffe qui a suffi à mettre le Coréen à terre. Après le match, c'est d'abord Ole-Gunnar Solskjær qui a critiqué l'attitude de Son :Un commentaire pas du tout, mais alors pas du tout apprécié par José Mourinho :[...]Parler de priver son enfant de nourriture quand on a Marcus Rashford dans son équipe, c'est effectivement assez malvenu.