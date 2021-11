Montpellier surprend Nice

Nice (4-4-2) : Benítez - Atal (Lotomba, 58e), Todibo, Dante, Bard - Da Cunha (Dolberg, 68e), Thuram (Stengs, 90e), Lemina (Rosario, 68e), Kamara (Claude-Maurice, 46e) - Delort, Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.



Montpellier (4-2-3-1) : Omlin - Sambia, Estève (Souquet, 90e+3), Sakho, Ristić - Chotard, Ferri - Wahi (Gioacchini, 67e), Mollet, Mavididi (Makouana, 82e) - Germain. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



C'est ce qu'on appelle un joli hold-up.Nice a parfaitement illustré l'adage qui veut que dominer n'est pas gagner en football, face à des Montpelliérains qui ont réussi le coup parfait en fin de rencontre grâce à Florent Mollet. La deuxième place attendra pour les Aiglons.Un bon centre d'Andy Delort vers Amine Gouiri, qui contrôle parfaitement avant de frapper au-dessus en se retournant (12). Dès les premières minutes, la connexion entre les deux attaquants niçois semble bien fonctionner, mais il s'agit en réalité déjà de la plus grosse opportunité des 45 premières minutes. Stephy Mavidi frappe lui à côté (17), et les 22 acteurs enchaînent les erreurs techniques à défaut de créer des décalages.Il faut donc se montrer patient et attendre le retour des vestiaires pour voir les Aiglons appuyer enfin sur le champignon. Sans réussite. Omlin s'interpose devant Gouiri (47) puis Da Cunha (53), avant de voir la frappe de Lemina échouer sur la transversale (54). En l'absence de Téji Savanier, les Héraultais peinent à proposer du jeu et misent sur les contres, en vain. Jusqu'à ce ballon laissé traîner dans la surface de Walter Benítez, parfaitement exploité par Mollet pour offrir une victoire surprise aux siens. Nice a beau tenter, rien ne réussit aux hommes de Christophe Galtier qui cèdent donc leur place de dauphin au RC Lens.Et voilà comment on obtient la première défaite à la maison pour Nice, et la première victoire à l'extérieur pour Montpellier.