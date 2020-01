Mattia Destro fait lui aussi son retour au Genoa

20

Le Genoa ne s'arrête plus.Si Siniša Mihajlović a confié à laque Zlatan aurait dû signer à Bologne , il a oublié de préciser qu'un de ses attaquants allait quitter son équipe. Pourtant, ce samedi, le Genoa a officialisé le prêt de Mattia Destro, acheté par Bologne à la Roma en août 2015. Mais à six mois de la fin de son contrat, et après seulement cinq matchs en Serie A cette saison, l'attaquant italien a décidé d'aller gratter du temps de jeu ailleurs. Après Mattia Perin et Valon Behrami , Destro est déjà la troisième recrue des, mais surtout la troisième à revenir au Genoa. Car c'est bien là que sa carrière a décollé, lors de la saison 2010-2011, alors qu'il n'avait que 19 ans et qu'il sortait de cinq belles années de formation à l'Inter. Dix ans plus tard, à 28 ans, et après une carrière bien moins prestigieuse qu'elle n'aurait dû l'être, Destro va tenter de sauver le Genoa, dernier de Serie A.Drôle de Destro.