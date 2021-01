Mathew Ryan prêté par Brighton à Arsenal

TB

En attendant Martin Ødegaard, voici Mat Ryan.Pendant que les négociations se poursuivent entre Arsenal et le Real Madrid pour le prêt de Martin Ødegaard, lescontinuent leur marché. Ils ont ainsi recruté Mathew Ryan, le portier numéro 2 de Brighton, prêté jusqu’à la fin de saison. Un choix quelque peu surprenant car d’habitude, ce sont les gros clubs qui prêtent leurs joueurs, afin que ces derniers retrouvent du temps de jeu au sein d'équipes de moins grande envergure. Il faut croire qu’Arsenal a perdu un peu d’estime de soi, peut-être après son médiocre début de saison, et a décidé de sortir du lot.Mat Ryan est donc arrivé à Londres afin de suppléer Bernd Leno et Rúnar Alex Rúnarsson, les deux seuls portiers de l'effectif professionnel, après le départ d’Emiliano Martinez en septembre dernuer. À 28 ans, Mathew Ryan est un homme d’expérience. Le gardien de la sélection australienne a disputé trois saisons et demi dans les cages de Brighton avant de se faire chiper la place de titulaire en décembre par Robert Sanchez, un mec plus jeune que lui.Avec un gars en provenance de Dijon et l’autre prêté par Brighton, il n’y a plus qu’à espérer que Bernd Leno ne se blesse pas.