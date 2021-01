Mason Greenwood sur les traces de Wayne Rooney

Hi United fans I hope you enjoyed that pic.twitter.com/9ZmlKakPME — Mason Greenwood (@masongreenwood) January 24, 2021

AS

La stat capillotractée du jour.Buteur lors de Manchester United-Liverpool ce dimanche , Mason Greenwood a mis fin à une série de onze matchs sans marquer, rapporte Goal . Le jeune Anglais devient par la même occasion le plus jeune joueur de Man U à inscrire un but face à Liverpool, à 19 ans et 115 jours depuis un certain Wayne Rooney, récemment nommé coach de Derby County , à 19 ans et 83 jours en janvier 2005.Sur les traces du maître.