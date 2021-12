Marseille mate Strasbourg

Porté par un but fantastique de Bamba Dieng, l'Olympique de Marseille a parfaitement maîtrisé son déplacement périlleux à Strasbourg ce dimanche (0-2) et repris la deuxième place de Ligue 1 pour un point au Stade rennais. Un succès qui confirme une tendance : l'OM pragmatique fonctionne en cette fin d'année.

Le calme...

... Avant la tempête nommée Dieng

Strasbourg (5-3-2) : Sels - Guilbert, Perrin (Sahi, 79e), Nyamsi, Djiku, Caci (Liénard, 79e) - Thomasson, Bellegarde, Sissoko (Gameiro, 71e) - Diallo, Ajorque. Entraîneur : Julien Stéphan.



Olympique de Marseille (4-1-4-1) : Lopez - Lirola (Guendouzi, 65e), Saliba, Ćaleta-Car, Peres - Kamara - Henrique (Gerson, 80e), Rongier (Balerdi, 86e), Gueye, Dieng (Ünder, 66e) - Payet. Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Entre la deuxième meilleure attaque et la meilleure défense du championnat de France, il était certain qu'une des deux équipes repartirait tête baissée ce dimanche après-midi, sa dynamique brisée. C'est finalement Marseille, profitant des maladresses offensives de Strasbourg et d'un geste lumineux de Bamba Dieng, qui a eu le dernier mot (0-2), mettant fin à la série de six matchs consécutifs sans défaite pour le Racing de Julien Stéphan, bloqué à la septième place de Ligue 1.Malgré la titularisation de son trio de feu Adrien Thomasson-Habib Diallo-Ludovic Ajorque, Strasbourg passe toute la première mi-temps à buter sur le pragmatisme et la solidité de la défense marseillaise, même si la Meinau frissonne lorsque Diallo pousse le ballon au fond des filets après une frappe d'Ajorque repoussée par Pau Lopez. Mais le but est annulé pour une position de hors-jeu de Frédéric Guilbert au départ de l'action (13). Pas franchement plus flamboyants, les Marseillais se montrent toutefois dangereux sur une reprise de Pape Gueye qui passe proche du poteau de Matz Sels (7), alors que Bamba Dieng, parfaitement lancé par Dimitri Payet, envoie sa frappe du mauvais côté du petit filet du portier belge (27). 45 premières minutes finalement bien calmes où aucune équipe ne parvient à attraper le cadre. Décevant.Cherchant la solution en perçant l'axe de la défense phocéenne, le Racing pousse au retour des vestiaires, mais ni Ajorque, dont le plat du pied est trop mou (50), ni Diallo, pas récompensé de son numéro balle au pied (58), ne parviennent à tromper Lopez. Au contraire, l'OM profite d'une de ses rares opportunités pour prendre les devants : côté droit, Luis Henrique lâche un centre à destination de Dieng qui illumine la rencontre d'un ciseau acrobatique pétrifiant Sels, son quatrième pion de la saison et sans conteste le plus beau. Le coup parfait pour Marseille, qui résiste de nouveau à Ajorque (77), trop timide devant le but, et scelle la rencontre sur un corner de Payet coupé au premier poteau par la tête de Duje Ćaleta-Car. Les tentatives de Diallo (85) et Gerzino Nyamsi (86) dans la foulée resteront vaines, et les hommes de Jorge Sampaoli peuvent savourer trois nouveaux points qui les replacent à la deuxième place de Ligue 1, un point devant Rennes (32 contre 31), tout en laissant le Racing muet pour la deuxième fois cette saison. Net et sans bavure.