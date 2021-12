Marlos quitte le Shakhtar Donetsk libre de tout contrat

Марлос завершает выступления за « Шахтер » ФК « Шахтер » благодарит Марлоса за проведенные в команде годы, самоотдачу, профессионализм, креатив, забитые мячи и ассисты. Желаем успехов и всего наилучшего! #Shakhtar https://t.co/HXa7SE5YLc pic.twitter.com/otc8Pi2g51 — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 12, 2021

MD

Clap de fin.Depuis que Marlos Romero Bonfim, dit Marlos, a mis les pieds au Shakhtar Donetsk, il y a sept ans, sa vie a complètement basculé. Celui qui est né dans les quartiers brésiliens de São José dos Pinhais a ajouté de nombreux titres à son palmarès, enchaîné les records et même obtenu une nouvelle nationalité, avant de recevoir la confiance d’Andreï Chevtchenko en sélection ukrainienne (26 capes) : sacré CV. Arrivée à l’été 2014 en provenance du Metalist Kharkiv, l’une des plus grandes icônes du club quittera les Mineurs à la fin du mois.Marlos au Shakhtar, c’est quatre championnats consécutifs remportés (2017, 2018, 2019, 2020), quatre coupes nationales à la suite (2016, 2017, 2018, 2019) et enfin quatre Supercoupes d'Ukraine (2014, 2015, 2017, 2021). Avec 287 apparitions sous les couleurs de la prestigieuse écurie ukrainienne, l'un des milieux de terrain les plus brillants du championnat ces dernières années est devenu le onzième joueur le plus capé du Shakhtar. Une longévité qui lui a notamment permis de porter la tunique de l'équipe nationale durant l'Euro 2020 notamment.2022 : nouvelle année et nouvelle vie pour Marlos.