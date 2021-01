Manchester United évite le piège à Burnley et prend la tête

Burnley (4-4-2) : Pope - Lowton, Tarkowski, Mee, Pieters - Gudmundsson, Westwood, Brownhill, Brady (McNeil, 65e) - Barnes (Rodríguez, 88e), Wood (Vydra, 80e). Entraîneur : Sean Dyche.



Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw - Matić, Pogba - Fernandes (McTominay, 89e), Rashford (Greenwood, 80e), Martial (Tuanzebe, 90e+5) - Cavani. Entraîneur : Ole Gunnar Solskjær.

Nouveau shérif en ville.Manchester United a profité de son match en retard contre Burnley pour s'installer en tête de la Premier League. Lespassent devant leur rival Liverpool à la faveur de leur succès à Turf Moor (0-1). Même si tout n'a pas été simple.Lesont appliqué leur formule habituelle : un jeu direct, de l'agressivité et de l'intensité. Les 30 premières minutes leur ont donné raison, puisque les Mancuniens, sérieusement bousculés, ont éprouvé de grandes difficultés à menacer la sixième meilleure défense du Royaume. La succession des coups de boutoir a toutefois fini par avoir raison de la muraille du Lancashire. Paul Pogba a trouvé la faille à vingt minutes de la fin, plaçant une reprise de volée qui, déviée, a fini sa course au fond des filets (71). Il fallait bien ce petit brin de réussite pour permettre aux hommes d'Ole Gunnar Solskjær de marquer.Anthony Martial et Edinson Cavani ont beaucoup tenté, mais souvent frappé à côté, gênés par une défense bien organisée. Et quand le cadre ne se dérobait pas ou que leur tentative n'était pas contrée, Nick Pope se chargeait de repousser une merveille de ballon enroulé du Français (45). Harry Maguire aurait pu lui aussi marquer, mais son but de la tête a été refusé pour une faute sur Erik Pieters (36). Malgré le frisson provoqué par leMatěj Vydra (87), United enchaîne et prend trois points d'avance sur Liverpool avant de se déplacer à Anfield.Vivement dimanche.