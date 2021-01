Abdoulaye Dabo, de Nantes à la Juve

Lancé dans le grand bain par Nantes à 17 piges en 2018, puis disparu des radars, Abdoulaye Dabo, 19 ans, a pris la direction de la Juve (prêt avec option d'achat), où il va poursuivre sa progression. Avec ce grand espoir de la Jonelière, les Bianconeri s'offrent peut-être une future pépite que la Beaujoire n'aura qu'entrevue.

UFFICIALE | Abdoulaye Dabo è un nuovo giocatore dell'#Under23 ⚪️⚫️Classe 2001, arriva dal Nantes a titolo temporaneo con opzione per l'acquisizione definitiva al termine della stagione.Benvenuto ??#ForzaJuve pic.twitter.com/sWE9yIgqvB — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) January 13, 2021

Plus jeune pro de l'histoire du FC Nantes

Sur les trois « Interviews Vestiaire » réalisées cette saison, les trois joueurs citent Abdoulaye Dabo comme jeune le plus prometteur. Malgré le fait qu’il ne s’entraîne plus avec eux depuis quelques mois, c’est la preuve qu’il a laissé une belle trace. https://t.co/ncKUhH3cpQ — Ph Ouggourni (@PhOuggourni) March 22, 2019

Par Jérémie Baron

On ne pourra pas enlever une chose à Miguel Cardoso : lorsqu'il a signé à Nantes en juin 2018, le bougre débordait d'idées. Avant de prendre la porte quelques mois seulement après son arrivée, le Portugais aura eu le temps de déballer tout son programme en Loire-Atlantique, de son approche conceptuelle du jeu au grand remue-ménage opéré dans l'effectif jaune et vert avec des choix plutôt audacieux. C'est ainsi que lors de l'été qui verra l'équipe de France décrocher une deuxième étoile, le jeune Abdoulaye Dabo, avec son visage rond et ses 17 printemps, se faisait une place dans le groupe pro lors de la présaison (apparition lors de sept des huit amicaux du FCN avec à la clé deux réalisations), puis débarquait tranquillement en Ligue 1, entamant même l'exercice 2018-2019 dans la peau d'un titulaire. Le temps de deux rencontres à la Beaujoire, face à Monaco (1-3) puis Caen (1-1), pour 117 minutes pas forcément mémorables dans l'élite (plus deux présences sur le banc) dans un contexte particulier et compliqué sportivement, avant que la porte ne se referme en même temps que le siège de Cardoso sautait.Avant ça, ce gamin de la cité des Ducs - qui a débuté dans son quartier à la JSC Bellevue avant une formation au Pôle Espoirs de la Ligue des Pays de la Loire et à la Jonelière - était devenu la plus jeune signature pro de l'histoire du club, après avoir paraphé son premier contrat chez les grands à seulement 16 ans, en octobre 2017 ; preuve que Cardoso n'avait pas été le premier à déceler le potentiel de ce milieu relayeur de formation décalé sur un côté ces dernières saisons. Cette année-là, la Juve était déjà venue plusieurs fois à la charge, jusqu'à formuler une offre de sept briques à l'époque refusée par la direction de l'octuple champion de France. Trois ans plus tard, c'est une option d'achat (qu'il est déjà prévu de lever selon les informations d') de seulement un million et demi ( hors bonus ) que la Vieille Dame a réussi à inclure dans le prêt du Nantais, dont le CV a pourtant pris de la valeur. Non content d'avoir privé la maison jaune d'une finale de C1 il y a 25 ans , l'ogre turinois se fait un malin plaisir de venir faire ses emplettes dans ses rangs : un an avant Dabo, c'était Junior Ntenda, latéral gauche de la génération 2002 , qui passait des bords de Loire à la capitale du Piémont. Avec, sans doute comme pour Dabo, la sensation que l'on freinait sa progression . La fuite des talents risque d'ailleurs de continuer : Thomas Basila (1999) et Batista Mendy (2000), espoirs de leur génération, devraient plier bagage librement cet été, faute d'avoir trouvé un accord contractuel avec leur club formateur.Le fait est qu'après avoir assisté à la dernière de Cardoso depuis la banquette du Groupama Stadium fin septembre 2018 (1-1), le jeune Abdoulaye n'est plus jamais réapparu sur une feuille de match avec l'équipe première, bien que sa carte d'identité lui permettrait aujourd'hui de pouvoir entrer en boîte de nuit ou de regarder des films réservés aux adultes. De quoi se questionner sur la gestion du joueur, au moment où celui-ci traverse les Alpes., lâchait le directeur du centre de formation Samuel Fenillat dansdébut 2020Pendant que Vahid Halilhodžić, Christian Gourcuff et Raymond Domenech se relayaient sur le banc, l'international français - 25 sélections entre les U16 et les U18, 5 pions - restait cantonné aux U19 puis à la N2 (avec laquelle il n'était pas toujours titulaire), goûtant tout de même régulièrement aux entraînements avec les pros, notamment sous Gourcuff. Pépite de la formation nantaise, l'élégant gaucher a rarement laissé insensibles ses aînés qui l'ont côtoyé sur le billard de La Chapelle-sur-Erdre. Reste maintenant à voir s'il fera la même impression chez le roi d'Italie.