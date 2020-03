Mais au fait, c'est quoi un bon huis clos ?

Le coronavirus a gagné la première bataille mais pas la guerre. Plus que jamais au goût du jour, le huis clos suscite son lot de fantasmes, de craintes et d’angoisses depuis la nuit des temps. De la littérature en passant par le droit et le théâtre. Analyse d'une situation qui n'a pas attendu le Parc des Princes pour exister.

Lino Ventura en arbitre...

...et Balkany comme témoin

Par Chad Akoum et Théo Denmat

Tous propos recueillis par CA et TD

L’incident s’est déroulé dans le bunker, scène de la « Mission 1 : Alerte sous Blossac » . Scénario : «» Alexandre Pot s’en souvient parfaitement, il était ce jour-là devant ses écrans de retour, casque sur les oreilles, en train de suivre l’avancée d’une équipe de cinq joueurs dans son Escape Game « Huis Clos » , à Poitiers.remet-il,‘j’ai pas forcé’» Joseph Rouletabille, du, ou Détective Conan peuvent vous le dire : les huis clos rendent fous, et pas seulement les golgoths. Les footballeurs aussi.Une certitude : sur un terrain comme en fiction, le huis clos «» , comme l’explique l’écrivaine française Dominique Manotti, qui a publié depuis 1995 une douzaine de romans noirs, dont trois mettant en scène le commissaire Daquin. Les essentiels tiennent en peu de ligne : «» L’intéressée déconseille toutefois l’introduction d’un macchabée sur la pelouse de PSG-Dormund, car «» , mais glisse le secret de tout bon huis clos : éviter les temps de pause. «‘tout ça n’est pas crédible’» Même un coronavirus et une grippe surprise de Mbappé, pourtant éléments de scénario aussi improbables que la tempête foudroyante desd’Agatha Christie ou l'Adolf du Prénom.Puisqu’on en parle : sur les vitres géantes du manoir de l’île du Nègre comme sur celles du bureau de l’inspecteur Antoine Gallien, aka Lino Ventura devant Michel Serrault dans Garde à vue, il pleut. «, explique Bernard Werber, auteur en 2003 du huis clos, où un homme et une femme se trouvent enfermés dans une cage par des extraterrestre.… Le huis clos, de fait - mauvaise nouvelle pour Paris - est souvent scène de drame. «» , confirme l’auteur de la Trilogie des Fourmis. Une version nuancée par Alexandre Pot depuis son escape game, pour qui «Quid du public ? C’est le propre du huis clos : il n’y en n’a pas. Un élément qui peut, d’après Emmanuel Pierrat, avocat au Barreau de Paris, modifier le verdict d’un match. «Un match aller remporté 2-1 ne pourrait se satisfaire d’un retour ennuyeux, tout comme un bon procès s’étire en longueur à la manière de celui du petit Grégory, où «» , glisse Pierrat. En somme, pour qu’un match à huis clos fonctionne au mieux, son scénario doit être complexe, tendu, si possible se jouer sous la pluie, si possible sur une île, si possible avec un meurtre. À raison d’environ 80 matchs concernés à l’échelle française, sans compter les coupes nationales, européennes, et les pays étrangers, qui peuvent faire grimper la masse potentielle à 400, voilà qui va donner une sale météo pour les mois à venir. Et surtout, beaucoup de boulot pour Rouletabille.