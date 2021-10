Liverpool et City se quittent sur un nul spectaculaire

Œil pour œil, dent pour dent. Dans un match une nouvelle fois d'une grande intensité, Liverpool et Manchester City se sont rendu coup pour coup, sans parvenir à se départager (2-2). Menés à deux reprises malgré une plus grande maîtrise dans le jeu, les Citizens ont trouvé les ressources pour recoller. Comme contre Chelsea fin août, Liverpool concède un nouveau nul à la maison contre un concurrent pour le titre.

La main bleue

Anfield pris en pleine tornade

Liverpool (4-3-3) : Alisson - Milner (Gómez, 78e), Matip, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, C. Jones - Salah, Jota (Firmino, 68e), Mané. Entraîneur : Jürgen Klopp.

Manchester City (4-3-3) : Ederson - Walker, R. Dias, Laporte, Cancelo - B. Silva, Rodri, De Bruyne - Foden, Gabriel Jesus, Grealish (Sterling, 66e). Entraîneur : Pep Guardiola.

Par Tom Binet

Après avoir voyagé sur les routes de l'Europe – respectivement à Porto et Paris – cette semaine, Liverpool et Manchester City poursuivaient une semaine capitale, avant la trêve internationale. Un duel au sommet entre les deux derniers maîtres du Royaume, encore favoris pour dominer l'Angleterre du football cette saison. Après une première mi-temps outrageusement dominée par des Mancuniens encore peu inspirés devant le but, les deux équipes se sont rattrapées après le repos pour offrir le grand spectacle auquel elles ont habitué les amoureux du ballon rond depuis plusieurs saisons. Mohamed Salah s'est démené à coup d'exploits individuels, mais City a réussi à trouver la réponse à chaque fois (2-2). Un nul qui fait au moins un heureux : Chelsea, nouveau leader de Premier League.Une entame pleinement tactique, un Henderson agressif n'hésitant pas à aller chercher haut et un milieu de terrainparfois pris, permettant à Liverpool de voir se présenter quelques situations, mal négociées par Salah ou Mané. Mais peu à peu, leséteignent leurs adversaires. Bernardo Silva réalise un superbe numéro de soliste pour décaler Foden sur la gauche de la surface, mais le génie anglais bute sur Alisson, bien sorti (21). Privés de Trent Alexander-Arnold, lessouffrent cruellement dans leur couloir droit. Kevin De Bruyne se projette en pleine surface, mais croise trop (24), avant d'envoyer sa tête plongeante au-dessus sur un centre téléguidé d'un Foden métronome de son équipe (34). En face, Liverpool termine cette première période en apnée (une seule frappe tentée en 45 minutes), incapable de ressortir un ballon, et James Milner continue de souffrir dans son couloir. Un dernier tacle d'Alisson dans les pieds de Foden (44) condamne les deux équipes à rejoindre la chaleur des vestiaires sans avoir trouvé la faille.Rentré en courant dans le couloir d'Anfield, Jürgen Klopp a peut-être passé un peu de Black Sabbath ou d'Iron Maiden à ses ouailles pendant le repos. Quoi qu'il en soit, lessont de retour en mode heavy metal dès la reprise, Diogo Jota faisant briller Ederson après s'être magnifiquement retourné (50). Les pulsations montent de plusieurs crans dans les gradins, et le match se débride. Peu en réussite jusqu'alors, Mohamed Salah fait une grande différence pour mettre Sadio Mané sur orbite et faire exploser tout un stadeEn manque d'efficacité offensive – comme trop souvent cette saison – et bousculés comme rarement, lesbaissent quelque peu le regard. Pas Phil Foden. Parfaitement trouvé sur la gauche de la surface après un bel enchaînement de Gabriel Jesus, le gamin de Stockport croise parfaitement pour trouver le petit filet opposé d'Alisson. Déjà averti, James Milner frise la correctionnelle (73), mais Liverpool ne vacille pas. Au contraire, voici venue l'heure du chef-d’œuvre de Mohamed Salah. Trouvé sur la droite de la surface, l’Égyptien s'amuse avec Aymeric Laporte avant de conclure en croisant parfaitement. Un second acte qui bascule dans la folie avec cette frappe de De Bruyne déviée par Matip qui ramène encore une fois un Guardiola extatique et les siens. La fin de match est irrespirable, Rodri sauve miraculeusement devant Fabinho (87), mais les deux équipes ne ramènent finalement qu'un point à la maison. Merci quand même pour le spectacle.